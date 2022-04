Leonardo è eliminato da Amici: “Lasciare è difficile”, Nunzio si salva Leonardo Lino lascia la scuola di Amici. Il ballerino di latino ha perso la sfida al ballottaggio contro Nunzio, che poco prima aveva ammesso: “Nella vita non so perdere, ad Amici ho imparato la sconfitta”. per ora però, è salvo.

A cura di Giulia Turco

Leonardo Lini è ufficialmente eliminato da Amici 21. Il ballerino ha dovuto lasciare la scuola al termine del ballottaggio tutto a ritmo di latino che lo ha visto sfidarsi contro Nunzio. Una gara davvero sudata quella tra i due ragazzi nella quale ha avuto la meglio l'affetto che il pubblico nutre per il ballerino siciliano che ha saputo conquistare con il suo talento, la determinazione e la simpatia che lo ha reso uno dei protagonisti di questa edizione.

L'ansia di Nunzio prima dell'eliminazione

Tornato in casetta, Nunzio ha iniziato seriamente a preoccuparsi per la sua possibile eliminazione. "Nunzio ha un po' d'ansietta", continuava a ripetere a se stesso girando tra le varie stanze. "Meglio uscire contro di te che contro chiunque altro. So che lascerei un ballerino che rappresenta bene il latino", ha fatto sapere a Leonardo. "Magari io non sono quello che mostra tanto le emozioni, ma ci tengo a stare qua. Non immagino neanche come sia tornare a casa", si è sfogato Leo. Caratterialmente, i due ballerini sono agli opposti. Entrati in un primo momento come antagonisti, si sono poi scoperti complici scegliendo di essere amici.

Il discorso di Maria

Maria si è collegata con la casetta per annunciare ai ragazzi il responso del ballottaggio. Anche la conduttrice ha voluto notare una certa differenza caratteriale tra loro: "Nunzio tu sei particolare, sei esuberante, sei spiritoso, estroverso. Tu Leonardo invece sei l'opposto, sei estremamente educato, ma più chiuso". A tal proposito Nunzio ha ammesso di essere riuscito, nella scuola, a superare uno dei suoi limiti più grandi: "Io nella vita non so perdere, è più forte di me. Anche a scuola sento molto la competizione. Sono testardo, se devo prendere Serena lo faccio. Non c'è nulla di impossibile in questa vita. Con Amici ho imparato a vivere la sconfitta". Per Maria è davvero difficile comunicare ai due ragazzi il loro destino, così lascia che siano loro stessi a scoprirlo. "Fuori c'è una busta che vi aspetta". La busta rivela che è Leonardo l'eliminato. "Lasciare è difficile, però lo accetto".