Addio a Toto Cutugno, i funerali oggi a Milano: alle ore 11 l’ultimo saluto al cantante de L’italiano

Parla il parroco che celebra la messa per i funerali di Toto Cutugno, elogiando l'artista e ricordando la sua fede cristiana: "Chiedeva sempre la benedizione e ci accoglieva in casa sua non come vincitore di Sanremo, autore di grandi successi, ma come un semplice credente. Recitava il santo Rosario, era un uomo di fede, aveva tanti impegni, era sempre in giro per il mondo, ieri mi è stato detto che a scrivergli per le condoglianze sono state persone dalla Russia, dall'Ucraina, dagli Stati Uniti. Tutto questo ci conferma che Toto ha lasciato un bel segno nel mondo, con le sue composizioni, un segno della bontà con le sue scelte, non sempre comprese da tutti. Fa bene sapere che questo dolore sia condiviso da tante persone". Vengono poi lette testimonianze e lettere giunte alla parrocchia dopo la scomparsa dell'artista, persone che conoscevano personalmente Toto Cutugno e che lo ricordano come una persona cara.