Umberto Smaila: “Il GF Vip? Ho fatto il provino, il fatto che ci sia un solo bagno mi inquieta”

Si fa sempre più concreta l'ipotesi della presenza di Umberto Smaila al Grande Fratello Vip. Il conduttore ne ha parlato in un'intervista rilasciata al settimanale Nuovo. Ha ammesso di avere fatto il provino insieme al figlio Roy, ma – come impone la proverbiale riservatezza del programma – non ha potuto confermare la sua presenza nella casa.

Cosa lo preoccupa della vita nella casa del Grande Fratello Vip

Umberto Smaila ha espresso alcune perplessità circa le modalità della vita nella casa del Grande Fratello Vip. A preoccuparlo è sia la presenza di un solo bagno, che l'eccessiva durata del reality: “Mi hanno detto che c’è un solo bagno e la cosa mi inquieta molto. Durerà 8 mesi? Non credo riuscirei a reggere fisicamente". Poi, ha spiegato che accetterebbe di partecipare al reality condotto da Alfonso Signorini, solo se gli venisse data la possibilità di fare questa esperienza insieme al figlio Roy. Anche il provino lo hanno fatto insieme:

Accetterei ad una sola condizione: partecipare al reality insieme a mio figlio Roy. Abbiamo fatto il primo colloquio insieme, voglio dargli un’occasione di visibilità, prima che si affacci al mondo del lavoro.

Perché parteciperebbe al reality di Alfonso Signorini

Umberto Smaila, infine, ha spiegato che il Grande Fratello Vip potrebbe essere anche un'occasione per lui di riposarsi un po', visto che fatica a stare fermo. Infine, ha espresso il suo parere sulle opinioniste Orietta Berti e Sonia Bruganelli, ma ha anche ammesso di non conoscere bene quest'ultima:

