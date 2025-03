video suggerito

Tiziana Panella sulle nozze con Vittorio Emanuele Parsi: “Mi ha fatto la proposta appena si è svegliato dal coma” Al settimanale Oggi Tiziana Panella ha raccontato le nozze con Vittorio Emanuele Parsi celebrate lo scorso gennaio 2025. Con una cerimonia intima hanno celebrato il loro amore, un anno dopo il coma che ha fatto temere a lungo per la vita del professore. “Appena ha potuto parlare mi ha chiesto di sposarlo. Dentro di me c’è stato un clic, dall’innamoramento all’amore”, le parole. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Gaia Martino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La conduttrice televisiva di Tagadà, in onda su La7, Tiziana Panella, ha sposato il politologo Vittorio Emanuele Parsi lo scorso 18 gennaio 2025, un anno dopo il coma che ha fatto temere a lungo per la vita del professore. Al settimanale Oggi la giornalista ha raccontato la gioia di quel giorno durante il quale hanno coronato il loro sogno. "La proposta è arrivata quando Vittorio si è svegliato dal coma, appena ha potuto parlare" ha raccontato lei che non ci pensò un attimo. "Dentro di me c'è stato un clic, dall'innamoramento all'amore. Mi ha commosso", le parole.

Il matrimonio di Tiziana Panella e Vittorio Emanuele Parsi

La coppia si è sposata il 18 gennaio 2025 in una cerimonia intima, riservata ad amici storici e parenti. La giornalista di La7 ha raccontato i dettagli di un evento arrivato dopo tanta sofferenza. "Le nozze? Me le sono godute. È stata una cerimonia intima, per emozioni e sentimenti. Alla fine è venuto anche un mio amico vescovo, don Ben, ex prete di strada, a darci una benedizione" ha spiegato rivelando di aver telefonato una sera il vescovo, durante i giorni in cui il compagno, ora suo marito, era in coma: "Volevo che mi aiutasse a capire perché mi stava succedendo questo. Dov'era Vittorio in coma? Il suo corpo era lì. Io volevo riportarlo indietro, ovunque fosse". In quel momento "non ho mai smesso di essere concentrata", ha continuato rivelando che una volta uscito dal coma, vide "il corpo risvegliato di un neonato che non sa fare nulla": "Dentro era imprigionato l'adulto che amavo. La sera gli scrivevo dei messaggi Whatsapp, come se potesse leggerli".

Il libro che ripercorre il periodo difficile: "Abbiamo sperimentato sentimenti grandi"

Insieme hanno scritto un libro su questa esperienza dal titolo La vita due volte, e appena avranno modo partiranno per il viaggio di nozze. "Per noi è importante ricordare quei giorni maledetti in cui, però, abbiamo sperimentato sentimenti grandi. Su tutti il potere della gentilezza: il medico che ti spiega le cose due volte, l'infermiere che lavava Vittorio con cura, la fisioterapista Barbara, instancabile" hanno commentato.