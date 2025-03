video suggerito

La rinascita di Vittorio Emanuele Parsi: "Ho sposato Tiziana Panella dopo il coma" Vittorio Emanuele Parsi, tornato in vita dopo un coma profondo, racconta insieme a Tiziana Panella questa esperienza "tra i morti" al Corsera: "Ho avuto paura, ma anche una forza interiore che non sapevo di possedere".

Vittorio Emanuele Parsi, docente e analista politico, ha vissuto un’esperienza al confine tra vita e morte, scendendo, come lui stesso racconta, “tra i morti” per poi tornare, spinto da un desiderio profondo: rivedere Tiziana Panella. In un’intervista esclusiva per Corriere della Sera, Parsi, 65 anni, ripercorre il suo calvario iniziato nel 2022, quando un’emorragia cerebrale lo ha precipitato in un coma con solo l’1% di probabilità di sopravvivenza.

"Ho avuto una forza che non sapevo di possedere"

“Ho avuto paura, ma anche una forza interiore che non sapevo di possedere,” confessa al duo di giornalisti, Aldo Cazzullo ed Elvira Serra. Al suo fianco, Tiziana Panella, la conduttrice di Tagadà su La7, ha rappresentato un’ancora di salvezza emotiva. “Mi ha insegnato a baciare. Ho ancora paura per lui,” rivela Panella. La loro storia, intrecciata da un amore profondo, emerge come una testimonianza di resilienza: Parsi, dopo mesi di ospedale e riabilitazione, è tornato a insegnare, ma non senza difficoltà. Hanno raccontato tutto in un libro, La vita due volte, edito da Rizzoli.

Tiziana Panella: "È l'uomo della mia vita"

Adesso per Vittorio Emanuele Parsi “ogni giorno è una conquista, un passo verso la vita che voglio". Tiziana Panella, dal canto suo, descrive il terrore di quei giorni, quando la possibilità di perdere Parsi sembrava concreta. “Vedevo in lui una luce, anche nei momenti più bui. È stato il mio faro", ha raccontato la conduttrice.

A me la paura non è mai passata. Prima ero innamorata di lui, del prof figo con le bretelle. Ora lo amo, anche per il modo con cui ha combattuto, per la capacità di essere presente mentre era intubato. La sua gentilezza, la capacità di ridere, la voglia di tranquillizzare me, nonostante stesse così male, mi ha fatto capire che era l'uomo della mia vita.

La coppia ha deciso di sposarsi un mese e mezzo fa: è stata una cerimonia con più di duecento invitati. "C'erano più medici che giornalisti e professori", ha scherzato Parsi. Mentre Tiziana Panella ha sottolineato: "È stato un momento di gioia matura. Abbiamo sentito tutti che era arrivato dopo qualcosa che aveva cambiato le nostre vite".