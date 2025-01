Tapiro a Chiara Ferragni perché Fedez canterà Bella stronza a Sanremo 2025: “Non lo sento, sto meglio senza di lui”

video suggerito

Tapiro d'oro a Chiara Ferragni. Striscia la Notizia ha pensato di raggiungere l'imprenditrice per raccogliere un suo commento sulla decisione di Fedez di cantare Bella stronza con Marco Masini nella serata delle cover del Festival di Sanremo 2025. Si vocifera che la canzone possa essere dedicata proprio alla sua ex moglie, ma Chiara Ferragni non ne è convinta: "Non penso sia dedicata a me, però potete chiederlo a lui". Quindi ha chiarito di stare decisamente meglio senza il suo ex marito, quindi non si è preoccupata di contattarlo per avere un confronto al riguardo.

Tapiro a Chiara Ferragni, Fedez canterà Bella stronza a Sanremo 2025

Valerio Staffelli ha consegnato il sesto Tapiro d'Oro a Chiara Ferragni. Il servizio andrà in onda stasera, martedì 28 gennaio, alle ore 20:35 su Canale5. L'inviato di Striscia la Notizia ha chiesto all'imprenditrice di commentare la decisione di Fedez di duettare con Marco Masini sul brano Bella stronza, presumibilmente dedicato a lei. Ferragni ha dichiarato: "Non penso sia dedicata a me, però potete chiederlo a lui". Staffelli ha rimarcato come il repertorio musicale di Masini sia vasto e ricco di brani bellissimi: "Ma con tutte le canzoni che Masini aveva nel suo palmares doveva scegliere proprio questa?". Chiara Ferragni si è detta d'accordo con lui.

Chiara Ferragni sta meglio senza Fedez: "Non ci sentiamo molto"

Valerio Staffetti ha voluto vederci chiaro. Così, ha chiesto a Chiara Ferragni se abbia avuto un confronto con il suo ex marito dopo avere appreso del brano da lui scelto per la serata cover e avere letto le indiscrezioni che parlavano di una spiacevole dedica a lei rivolta. L'imprenditrice ha tagliato corto: "No, non ci sentiamo molto. Lui non è molto carino". Quindi ha concluso: "Sto meglio senza Federico. Non era una bella relazione".