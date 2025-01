video suggerito

Fedez canta Bella Stronza a Sanremo, Conti: "Riferimenti a Ferragni? Non lo so e non mi interessa" Il direttore artistico ha commentato la scelta di Fedez di portare a Sanremo Marco Masini per il suo duetto. Sull'ipotesi di riferimenti all'ex moglie, si è detto estraneo alla cosa.

A cura di Andrea Parrella

L'annuncio sulla serata cover è arrivato. Carlo Conti, nel corso del Tg1, ha svelato gli ospiti, i duetti e le canzoni che verranno eseguite nella quarta serata del Festival, il prossimo 14 febbraio. Tra le esibizioni della serata ci sarà quella che vedrà Fedez duettare con Marco Masini sulle note di "Bella stronza", successo del 1995 del cantautore toscano.

Le parole di Conti su Fedez

Un'esibizione su cui si concentra un bel po' di aspettativa, soprattutto per le barre aggiuntive che Fedez unirà alla canzone originale, contenuti che dovrebbero essere dedicati al tema della depressione, anche se non ci sono state ulteriori precisazioni. Sono in molti a credere che la scelta di Fedez non sia casuale e che la canzone, in realtà, sia un mezzo per inviare un messaggio all'ex moglie Chiara Ferragni, creando quindi un po' di polemica. A proposito di questo aspetto è stato interrogato proprio Carlo Conti, ospite del programma radiofonico di Nunzia De Girolamo, Maschio Selvaggio: "Questo non lo so e non mi interessa", ha detto il direttore artistico. Quindi ha aggiunto: "Marco Masini ha accettato la proposta di Fedez, si sono messi d'accordo sul brano ‘Bella Stronza' e su come farlo".

Conti commenta i duetti della serata cover

Poi qualche dettaglio sulle cover: "Due canteranno Pino Daniele, due brani saranno di Fabrizio De Andrè, due brani in qualche modo di Franco Califano, ci sarà Battisti, ci saranno tante belle canzoni, in una serata che quest'anno è fuori gara. La serata cover sarà un festa della musica, tanto è vero che alcuni degli artisti in gara hanno deciso di fare il duetto insieme". Parlando delle canzoni in gara: "Le 30 canzoni le ritengo tutte meritevoli di stare su quel palco, con tante sonorità diverse, tanti sapori diversi. Mi dispiace solo che non sia rappresentato quest'anno il rock. Ma è sempre difficile portarlo al festival".