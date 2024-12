video suggerito

Tapiro a Barbara D’Urso: “Tornerò in TV prima o poi. Myrta Merlino a Pomeriggio Cinque? Non ho tempo per guardarla” Barbara D’Urso ha ricevuto il Tapiro d’Oro da Striscia la Notizia. Il servizio andrà in onda stasera, giovedì 26 dicembre: “Le luci della D’Urso le ho inventate io, ora ce le hanno tutti. Quando tornerò in tv – perché tornerò prima o poi – dovrò triplicarle”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

35 CONDIVISIONI condividi chiudi

Tapiro d'Oro a Barbara D'Urso. Il servizio di Striscia la Notizia andrà in onda giovedì 26 dicembre alle ore 20:35 su Canale5. Valerio Staffelli ha pensato di consegnarle un tapiro "beneaugurante" con tanto di cornetto portafortuna legato al collo. Un modo per augurare alla conduttrice di tornare presto in televisione. E Barbarella non ha dubbi: "Prima o poi tornerò".

Tapiro d'oro a Barbara D'Urso per augurarle il ritorno in TV

Valerio Staffelli si è recato da Barbara D'Urso con un Tapiro d'Oro portafortuna. Un modo per augurarle di tornare presto in televisione. Come rivelano le anticipazioni del servizio che andrà in onda stasera, giovedì 26 dicembre, l'inviato del tg satirico Striscia la Notizia ha incalzato la conduttrice sul rapporto conflittuale con Pier Silvio Berlusconi. Barbara D'Urso, tuttavia, ha preferito lasciare le polemiche al passato: "Va tutto bene, con nessuno è successo niente e voglio bene a tutti".

L'ironia sulle "luci della D'Urso" e l'ipotesi del ritorno in TV

Valerio Staffelli, poi, le ha chiesto se sia costata troppo la sua ospitata a Ballando con le stelle per via dell'illuminazione a cui di solito è abituata. La conduttrice è scoppiata a ridere: "Ma ancora con le luci della D'Urso?". Poi ha aggiunto:

Le “luci della d’Urso” le ho inventate io, ora ce le hanno tutti. Quando tornerò in TV – perché tornerò prima o poi – dovrò triplicarle.

A quanto pare, Barbara D'Urso avrebbe anche chiarito di non guardare la versione attuale della trasmissione Pomeriggio Cinque condotta da Myrta Merlino: "La tv non la guardavo prima e ora ancora meno, perché non ho tempo". Questo è stato il quattordicesimo tapiro per Barbara D'Urso. Nei giorni scorsi, sui social, la conduttrice aveva già anticipato di avere ricevuto il premio tradizionale di Striscia la Notizia.