A cura di Daniela Seclì

Tapiro a Paola e Chiara, escluse dal Festival di Sanremo 2025: "La ruota gira, ce lo aspettavamo"



Paola e Chiara Iezzi hanno ricevuto il tapiro d'oro da Striscia la Notizia dopo essere state escluse dal Festival di Sanremo 2025. Nonostante abbiano avanzato la loro candidatura, il loro brano sembra non avere convinto abbastanza il direttore artistico e conduttore Carlo Conti. Dunque, le due artiste non sono rientrate tra i 30 Big in gara. Valerio Staffelli ha raccolto le loro dichiarazioni. Il servizio completo andrà in onda martedì 10 dicembre alle ore 20:35 su Canale5.

Paola e Chiara escluse dal Festival di Sanremo

Per Paola e Chiara quello ricevuto in queste ore è il primo tapiro d'oro. Valerio Staffelli si è premurato di consegnarne uno a testa. Chiara Iezzi più che attapirata è apparsa molto diplomatica. La cantante, infatti, ha dichiarato ai microfoni del Tg satirico di Canale5: "La ruota gira. Andremo al Festival un’altra volta. Ce lo aspettavamo anche un po’". Dunque, se Al Bano davanti alla delusione di essere stato escluso ha deciso che non parteciperà mai più alla kermesse canora, le due sorelle non serbano rancore e sono pronte a ritentare in futuro. Chiara Iezzi ha anche ironizzato con Valerio Staffelli: "Ci siamo fatte escludere apposta per ricevere il Tapiro d’oro".

Paola Iezzi è apparsa entusiasta del fatto che per la prima volta qualcuno si sia premurato di prevedere un premio a testa: "Siete pazzeschi, perché di solito ci danno sempre un premio in due". Valerio Staffelli, allora, ha provato a indagare sulla canzone scartata da Carlo Conti. Ha chiesto alle due cantanti: "Di cosa parla il testo?". Ma Paola e Chiara hanno preferito mantenere il segreto: "Non si può dire. Magari ricicliamo la canzone per l’anno prossimo". Per assistere al servizio completo basterà sintonizzarsi su Canale5 alle ore 20:35.