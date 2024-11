video suggerito

Tapiro a Elodie dopo le critiche per il doppiaggio in Mufasa Il Re Leone: "Manco me ne ero accorta" Elodie ha ricevuto il Tapiro d'Oro da Valerio Staffelli per le critiche ricevute per il doppiaggio di Sarabi in Mufasa: Il Re Leone. Ai microfoni di Striscia La Notizia, la celebre cantante ha commentato: "Non me ne ero neanche accorta". Poi sul duetto con Tiziano Ferro: "Ambisco a Sanremo? Ho avuto abbastanza cu*o nella mia vita".

A cura di Gaia Martino

Arriva il secondo Tapiro d'Oro della carriera per Elodie: Valerio Staffelli le ha consegnato l'iconico oggetto di Striscia La Notizia dopo averla incrociata per le strade di Milano mentre era in compagnia del fidanzato Andrea Iannone. Nel servizio – che andrà in onda stasera, nella fascia dell'access prime time, su Canale5 – l'inviato del tg satirico l'ha raggiunta per commentare con lei le critiche ricevute dopo aver prestato la voce a Sarabi (madre di Simba) nel progetto targato Disney, Mufasa: Il Re Leone. Secondo la doppiatrice Lilli Manzini, la cantante non sarebbe stata all'altezza del lavoro a lei affidato.

La consegna del Tapiro d'Oro a Elodie

Valerio Staffelli ha consegnato il Tapiro d’oro a Elodie – pizzicata a Milano in compagnia del fidanzato Andrea Iannone – dopo le critiche ricevute per il doppiaggio di Sarabi nel film Mufasa: Il Re Leone, in uscita nelle sale italiane il 19 dicembre. Lilli Manzini due giorni fa ha commentato il nuovo lavoro della cantante, sostenendo che non sia stata all'altezza: "Hai accettato di fare un mestiere che non ti appartiene, ora hai la possibilità di annoverarti come doppiatrice". La cantante a tal proposito ha commentato: "Ma se ancora il film non è uscito? Non mi sono manco accorta delle critiche. Per giudicare bisogna prima ascoltare e poi dare un giudizio". Poi, scherzando, ha aggiunto: "Comunque ho fatto un provino. Scelgono dall’America. Sarà che non capiscono l’italiano? Può essere…".

Sul duetto con Tiziano Ferro: "Nella vita ho avuto tante botte di cu*o"

Staffelli – durante la consegna del Tapiro che sarà mostrata nella puntata di Striscia La Notizia stasera – ha commentato con Elodie anche l'ultimo duetto con Tiziano Ferro. Le ha chiesto se il nuovo singolo con Tiziano Ferro "sia stato fatto perché voleva "toccare ferro" in vista del Festival di Sanremo", ma Elodie non ha lanciato dubbi o indizi circa la sua partecipazione alla prossima edizione della kermesse: "Se ci vuole una botta di culo? Nella vita ne ho avuto abbastanza", ha scherzato.