video suggerito

Elodie doppia Mufasa – Il re Leone, doppiatrice la critica: “Non sei stata all’altezza, monocorde, una ciofeca” Elodie ha doppiato Sarabi nel progetto targato Disney “Mufasa: Il Re Leone”. Il parere della doppiatrice Lilli Manzini. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

57 CONDIVISIONI condividi chiudi

Elodie è stata coinvolta nel progetto targato Disney "Mufasa: Il Re Leone". La cantante ha doppiato il personaggio di Sarabi, madre di Simba. In queste ore, tuttavia, è stata aspramente criticata dalla doppiatrice Lilli Manzini, che ritiene non sia stata all'altezza e non approva la consuetudine di chiamare personaggi noti a svolgere un lavoro che richiede competenze specifiche come il doppiaggio.

Cosa ha detto la doppiatrice Lilli Manzini su Elodie

Elodie ha commentato con entusiasmo l'esperienza di doppiatrice: “Spero di essere stata all’altezza, ecco. Questo è complesso, non è il mio mestiere. Per fortuna avevo Fiamma al mio fianco che è stata paziente, siamo diventate anche grandi amiche. Sono felice di avere dato la voce a Sarabi". Meno entusiasta la doppiatrice e direttrice del doppiaggio Lilli Manzini che ha commentato:

Quantomeno ammette che non è il suo mestiere. Però lo hai accettato di fare un mestiere che non ti appartiene. […] Io non credo che tu sia stata all'altezza. Adesso hai la possibilità di annoverarti come doppiatrice.

Elodie doppia Sarabi in Mufasa: il Re Leone

Lilli Manzini ha aggiunto che di certo non dipende dal direttore di doppiaggio la scelta di Elodie: "Non credo dipenda dal direttore di doppiaggio, penso dipenda dal fatto che il direttore del doppiaggio, come tutti quelli che fanno lavorare i talent, si abbassi al potere imprenditoriale. Lo devono fare se è una scelta del cliente". E ha concluso ribadendo di non essere rimasta impressionata dalla prova di Elodie nei panni di doppiatrice:

Quantomeno adesso lo hai ammesso che non è il tuo mestiere e queste sono le parole che volevo sentire. Per noi professionisti, soprattutto quelli bistrattati, soprattutto per gli allievi è molto importante questa frase, questa affermazione. Complimenti per il lavoro svolto, molto monocorde, sono contenta e sono felice per chi andrà a sentire questa ciofeca.