Elodie irritata per la battuta sul nudo del calendario, fulmina Lucilla Agosti: "Mi stupisco di te" Botta e risposta nello studio di Radio101 tra Elodie e Lucilla Agosti. La speaker ha chiesto alla cantante in diretta se avesse già visto i meme sul suo nudo nel Calendario Pirelli 2025. "Diciamo che ho altro da fare che leggere i commenti. Mi stupisco di te", la risposta stizzita che ha gelato lo studio.

A cura di Gaia Martino

Elodie è stata ospite di Lucilla Agosti ai microfoni di Radio 101 ma un aspro botta e risposta ha gelato per qualche minuto l'intervista. La celebre cantante si è indispettita quando la speaker – ora in gara a La Talpa – le ha chiesto se avesse visto i meme sul suo conto nati dopo aver posato nuda per il Calendario Pirelli 2025. La risposta stizzita: "Ho altro da fare".

Il botta e risposta tra Elodie e Lucilla Agosti

Tra gli argomenti trattati da Elodie e Lucilla Agosti ai microfoni di Radio 101 anche il Calendario Pirelli 2025 che vede la cantante protagonista. Ha posato nuda e a tal proposito ha commentato: "Un po' di imbarazzo c'è, è normale che ci sia. Stiamo parlando di una parte intima di te. Il fotografo, comunque, è stato molto delicato e intelligente. Lui è un ex modello, sa che significa stare dall'altra parte della lente". La speaker radiofonica ha poi commentato lo scatto di lei nuda con il tronco davanti e ha provato a scherzare: "Per l'ultima foto, quella in cui sei nuda con il tronco davanti, ci saranno un sacco di meme. Li sto aspettando" ha dichiarato, ma le sue parole hanno indispettito Elodie. "Quali meme?" ha chiesto, "La roba nuda, tu con il tronco davanti", la risposta prima che calasse il gelo in studio. "Non l'ho capita, spiegamela meglio. Quale meme? Spiegamelo. Sono seria" ha continuato la cantante. Lucilla Agosti le ha poi spiegato: "Te lo diranno tutti, "ammazza c'è la roba davanti, prima era una foglia". A te non arrivano queste cose qui? La grezzata dell'uomo arriva sempre". A concludere il botta e risposta è stata la cantante: "Magari l'hanno già scritta, diciamo che ho altro da fare che leggere i commenti. Mi stupisco di te che stai aspettando il meme e il commento. Ti metto in imbarazzo, lo faccio per divertimento. Tranquilla". Colpita dalla frecciatina, la Agosti ha immediatamente risposto: "No, non è vero, era una battuta. Sono io che non voglio mettere in imbarazzo te, è questa la cosa". "Dai, tranquilla" ha concluso Elodie.