video suggerito

Cosa ha regalato Elettra Lamborghini a Selvaggia Lucarelli e perché non poteva essere mostrato a Ballando Conteneva un dildo il regalo che Elettra Lamborghini ha portato a Selvaggia Lucarelli in diretta a Ballando con le stelle nella puntata di sabato 16 novembre. A svelarlo è stata la giurata del talent show di Rai1, svelando il contenuto della lettera che accompagna il dono. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Ballando con le stelle 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Conteneva un dildo il regalo che Elettra Lamborghini ha portato a Selvaggia Lucarelli nel corso della puntata di Ballando con le stelle andata in onda sabato 16 novembre su Rai1. A svelarlo è stata la giurata del talent show di Rai1, raccontando di avere potuto scartare il dono solo una volta terminata la diretta del programma. A Elettra, infatti, era stato impedito di portare il regalo alla giurata direttamente sulla scrivania del talent show e, una volta svelato il contenuto del cadeaux, è apparso immediatamente chiaro il motivo che ha spinto la redazione del format e la conduttrice Milly Carlucci a impedire che fosse consegnato in diretta. Sarebbe stato impossibile, oltre che di cattivo gusto, porre la questione tra le due in certi termini durante una prima serata di Rai1.

La lettera che Elettra Lamborghini ha scritto a Selvaggia Lucarelli

Lucarelli, una volta terminata la puntata di Ballando con le stelle, è tornata in camerino dove ha portato aprire il dono ricevuto dalla ballerina per una notte Lamborghini. Ad accompagnare il dildo anche un biglietto il cui contenuto la giornalista ha svelato: “Cara Selvaggia, questo regalo è perché pensavo fossi poco attiva vista la tua acidità. Invece, ti dirò, mi stai pure simpatica. Fanne buon uso! Perché ricorda: una rondine non fa primavera ma un uccello fa sempre piacere. Con amore, Elettra”.

Il regalo di Elettra Lamborghini a Selvaggia Lucarelli

I precedenti tra Elettra Lamborghini e Selvaggia Lucarelli: dal tweet a Sanremo all’incontro evitato

Esiste un precedente “scontro” – in realtà solo unilaterale – tra Elettra Lamborghini e Selvaggia Lucarelli, un momento che potrebbe spiegare l’esigenza della cantante di presentarsi a Ballando con un dono tanto provocatorio nei confronti della giurata. Era il 2020 e Elettra partecipa in gara a Sanremo con la canzone “Musica (e il resto scompare)”. Nel corso della serata delle cover, l’artista volle che a salire con sé sul palco fosse la collega Myss Keta. Lucarelli, commentando il festival e l’esibizione delle due artiste in coppia, aveva scritto su Twitter: “Elettra Lamborghini è il coronavirus della musica: le si avvicina Myss Keta e stona pure lei”. Un commento che Lamborghini non aveva gradito al punto da avere deciso di disertare la puntata di Domenica In successiva alla finale del Festival proprio per non incontrare la giornalista. Lucarelli, appresa la decisione di Elettra di non presentarsi, aveva così commentato la sua assenza: “Io posso essere antipatica, ma ci si confronta con i giornalisti e non si scappa dal contraddittorio. Non ho mai avuto il piacere di conoscere Elettra […] per fare le bizze bisogna avere un grande talento che nel suo caso non c’è. Non sa cantare, il suo pezzo era brutto. Al suo posto, proverei ad essere simpatica ed autoironica”.