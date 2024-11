video suggerito

Luca Giglioli contro Helena al GF: “Si faccia curare, possa scoppiare nella sauna”, le frasi innescano la polemica Continua il clima di tensione nella casa del Grande Fratello dopo il duro sfogo di Luca Giglioli su Helena Prestes. Il ragazzo si è lamentato del suo atteggiamento con gli altri inquilini della Casa e, così come era accaduto per Lorenzo Spolverato, le sue affermazioni hanno generato discussioni sul web: “Non la disinnesco, la metto da sola lì al caldo così si alimenta e scoppia da sola”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Sara Leombruno

Continua il clima di tensione nella casa del Grande Fratello, soprattutto dopo il duro sfogo di Luca Giglioli su Helena Prestes. Nel corso dell'ultima puntata, andata in onda lunedì 25 novembre, la modella ha ricevuto a sorpresa la visita della sua migliore amica Dayane Mello e, al termine della trasmissione, è stata scelta come preferita al televoto. Il ragazzo, parlando con gli altri inquilini della Casa, si è lamentato del suo atteggiamento: "Non mi interessa se non sta bene, vai fuori e vai a fare una cura. Qua non ti voglio. Devo continuare a scusarti perché non stai bene? Non ha senso è incoerente come cosa". Nonostante Shaila Gatta gli abbia fatto notare di stare esagerando con le parole, nelle ultime ore il concorrente ha rincarato la dose nei confronti dell'inquilina.

Le parole di Luca Giglioli contro Helena Prestes

Anche nel caso di Giglio e Helena, Luca Calvani ha cercato di fare da paciere, mediando tra i due. Parlando con il ragazzo, Pamela Petrarolo gli ha detto: "Luca a me ha spiegato le motivazioni di Helena, dice che con te aveva avuto una litigata importante, se l'è semplicemente legata al dito". "E poi dopo mi dici ti voglio bene? Luca deve aprire gli occhi", ha ribattuto Giglio. A quel punto, la concorrente del duo Non è la Rai gli ha fatto notare che la cosa importante sarebbe imparare a disinnescare la modella nei suoi momenti di rabbia.

A quel punto, la sua risposta è stata dura: "La metto nella sauna, la riscaldo e la faccio esplodere da sola lì dentro. Nel senso, non la disinnesco, la metto da sola lì al caldo così si alimenta e scoppia da sola".

Le polemiche sui social dopo le affermazioni di Luca Giglioli

Così come era accaduto poco più di una settimana fa per alcune frasi di Lorenzo Spolverato dette proprio su Helena Prestes, che avevano spedito l'hashtag #Lorenzofuori in top trend su X per diversi giorni, anche in questo caso le affermazioni di Luca Giglioli sono state riprese da molti utenti sul web, che hanno criticato l'uso di simili frasi in diretta televisiva, anche se presumibilmente dette in modo poco serio, soprattutto perché riferite da un uomo verso una donna. Il sentiment sui social richiama un malcontento generale verso il concorrente, che secondo alcuni dovrebbe essere addirittura squalificato dopo essersi espresso in modo così aggressivo. Per vedere se la produzione abbia preso effettivamente in considerazione quest'opzione, bisognerà aspettare la puntata di sabato 30 novembre.

"Non mi interessa se sta male, si faccia curare fuori"

Nel giardino della Casa del Grande Fratello, qualche ora prima Giglio si era confidato sulla modella anche con Shaila Gatta: "Non mi interessa se non sta bene, vai fuori e vai a fare una cura. Qua non ti voglio. Devo continuare a scusarti perché non stai bene? Non ha senso è incoerente come cosa". Il ragazzo non ha preso bene il fatto che Prestes sia stata eletta come la preferita del pubblico, visto che in questo modo non risulta nominabile: "Poi viene eletta preferita. Può nominarmi e io non posso nominarla, devo nominare Federica che non c'entra nulla. Non parlo e non va bene, creo qualcosa qui dentro e me la tolgono. Chi sono io allora? Perché non fanno vedere la verità?".