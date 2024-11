video suggerito

Lorenzo Spolverato sta facendo arrabbiare un po' tutti al GF e rischia provvedimenti: "Superati i limiti" A Pomeriggio5 Beatrice Luzzi ha commentato il comportamento di Lorenzo Spolverato, concorrente del GF che i telespettatori vorrebbero ormai fuori. L'opinionista del reality ha dichiarato: "Ha superato molti limiti, sta peggiorando".

A cura di Gaia Martino

Beatrice Luzzi ospite di Pomeriggio5 ha parlato di Lorenzo Spolverato, del suo atteggiamento finito al centro dell'attenzione e per il quale rischierebbe un provvedimento. Il modello milanese nella casa del Grande Fratello si è lasciato andare a diverse esternazioni prima nei confronti di Helena Prestes e poi di Shaila Gatta, alcune delle quali piuttosto gravi. L'opinionista del reality, nello studio di Myrta Merlino, ha commentato i fatti accusando Spolverato di aver "superato molti limiti".

Il commento di Beatrice Luzzi

Dopo un weekend segnato da migliaia di tweet con l'hashtag #fuoriLorenzo, Beatrice Luzzi ha commentato quanto sta accadendo nella casa del Grande Fratello. Sulla vicinanza tra Javier Martinez e Helena Prestes, ha dichiarato: "Mi fido di loro due. Nella casa c'è bisogno di affetto, di un punto di riferimento affettivo. Hanno un trascorso in comune. Sono feriti, umiliati, vengono dallo stesso continente, sono due giocatori più astuti di quanto ci fossimo resi conto. Lì dentro si viaggia su tanti piani". Aperta la parentesi Lorenzo Spolverato, l'opinionista del reality ha aggiunto:

Lorenzo sta peggiorando, è molto aggressivo. Non è migliorato, sta peggiorando perché lì più passa il tempo, più l'inconscio viene fuori. Ha superato molti limiti.

Le frasi di Lorenzo Spolverato al centro delle polemiche

È stato in trend per tutto il weekend l'hastag #Lorenzofuori. Il riferimento è al modello milanese che negli ultimi giorni si è rivolto con parole forti a Shaila Gatta e a Helena Prestes. Dopo aver aggredito verbalmente la modella brasiliana, ha commentato così con Shaila: "Fa niente, se lo merita". Poi alla fidanzata conosciuta nel programma, l'ex velina, ha raccontato: "Tu mi devi vedere nelle mie ex relazioni, che animale che ero. Sto facendo anch’io dei passi. Non pensare sia fatto e finito. Ho un cervello ma non sono fatto e finito, Shaila. Ed è strano che in due litigate non ti abbia ancora insultato". Al centro delle discussioni su X anche un video di poche ore fa che lo vedrebbe protagonista mentre descriverebbe Helena Prestes come "una put*ana".