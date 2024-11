video suggerito

Ilaria Galassi contro Helena Prestes al GF, la minaccia sussurrata a Pamela: “Se dice qualcosa, la picchio” Ilaria Galassi nella casa del GF è stata beccata mentre sussurrava all’orecchio di Pamela Petrarolo: “Se Helena dice qualcosa, la meno”. Nonostante sia stata avvertita dalla sua inquilina che così dicendo “rischia di panare una penale”, Ilaria ha replicato: “Tanto io voglio andare via da qui”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2024/2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Dopo la puntata del Grande Fratello, alcuni concorrenti si sono scagliati contro Helena Prestes. Nella casa di Cinecittà sono volate parole forti al punto che qualcuno è intervenuto per invitare tutti alla calma. In particolare Ilaria Galassi, parlando con Pamela Petrarolo, ha dichiarato: "Se stasera Helena dice qualcosa, la meno". Anche Shaila Gatta, dopo la puntata, ha commentato a voce alta: "Se fa una stron*ata, la aspetto al varco".

La minaccia di Ilaria Galassi: "Se dice qualcosa la meno"

"A me se stasera Helena dice ancora qualcosa la meno. Fa i paragoni, ma con me i paragoni non li fai. Fatti i ca**i tuoi". Con queste parole – dichiarate dopo la puntata in onda ieri sera – Ilaria Galassi ha sollevato una grossa polemica su X. L'ex Non è la Rai, chiacchierando con Pamela Petrarolo, ha minacciato Helena Prestes di picchiarla qualora si fosse avvicinata a lei per parlarle. La sua inquilina Pamela l'ha invitata a calmarsi: "Basta, per favore, paghi la penale. Sei scema?", "Tanto io voglio andare via da qui", la replica.

Anche Jessica Morlacchi si è agitata sentendo le intenzioni di Ilaria Galassi e mentre le telecamere inquadravano Giglio, disperato per la mancanza di Yulia, l'audio era acceso sui microfoni di Federica e Jessica. Quest'ultima, si sente, dice: "Prendi Helena, Ilaria ha detto che le mette le mani addosso".

Le parole di Shaila Gatta e il confronto con Helena Prestes

Dopo la puntata, una telecamera ha ripreso anche Shaila Gatta mentre, chiacchierando da sola, si scagliava contro la Prestes: "Ha avuto quello che voleva. La aspetto alla porta, deve fare una stron*ata. La aspetto al varco, ne deve fare una".

Le due inquiline dopo la diretta hanno avuto modo di confrontarsi senza trovare, però, un punto in comune. "Tu fai sempre la vittima, quasi tutti noi siamo carnefice. Se pensi cose brutte di me, perché dici che sei felice per me?" ha dichiarato Shaila rivolgendosi a Helena. "Hai un pregiudizio su di me", la replica. "Ci sono cose in sospeso" ha risposto Shaila. Oggi, prima di pranzo, le due hanno avuto un nuovo confronto che si è concluso, però, senza chiarimenti.