Helena Prestes ha stufato le opinioniste Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici: “Basta, non se ne può più” Al Grande Fratello, il confronto tra Helena Prestes, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato rende insofferenti le opinioniste: “Da tre mesi Helena è ferma sullo stesso punto”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

Nella puntata del Grande Fratello trasmessa lunedì 9 dicembre si è tornati a parlare del triangolo composto da Helena Prestes, Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta. Quest'ultima è arrabbiata con la modella perché ha scelto di portare in tugurio Spolverato, allontanandolo di nuovo da lei, che è rimasta in casa. Durante la diretta, Alfonso Signorini ha permesso ai tre di confrontarsi in tugurio.

Il confronto tra Lorenzo Spolverato, Helena Prestes e Shaila Gatta

In diretta, Shaila ha ribadito di non poter accettare la scelta di Helena che l'ha separata per l'ennesima volta da Lorenzo. Spolverato, dal canto suo, ha dichiarato di avere trovato inutile il tempo trascorso con la modella in tugurio perché non c'è stato modo di chiarire, ma tutto si è risolto in una lite. Quando Prestes li ha raggiunti nel tugurio, si è rivolta innanzitutto a Shaila: "Tu la devi smettere di dire che sono una vipera e che sono falsa". Poi ha assicurato di avere cambiato idea su Lorenzo Spolverato "perché è difficile parlare con lui". E ha continuato: "Non troviamo un punto d'incontro. In lui vedevo un amico. Ho fatto i suoi stessi sbagli e volevo stare al suo fianco come amica. Ma lui dice di essere deluso". Il gieffino ha confermato:

Non mi vuole bene, non ha neanche ammesso di essere gelosa di Shaila. Io non costruisco un'amicizia così. Se avesse ammesso di avermi provocato perché era infastidita sarebbe stato diverso. Se voglio bene a Helena? Sicuramente non le voglio male. Sono ferito.

L'insofferenza delle opinioniste per la modella

Beatrice Luzzi, allora, è stata lapidaria: "Helena ha perso ogni credibilità. Non si può stare tre mesi sullo stesso punto. Sono tre mesi che chiede l'amicizia di Lorenzo. Non se ne può più Helena". Anche Cesara Buonamici è apparsa insofferente: "La loro è la non-storia dalle conseguenze più incredibili. Helena si comporta come la moglie abbandonata. La storia dell'amicizia l'abbiamo sentita troppe volte. Ma qual è il tuo obiettivo? Chiarire? Vi siete chiariti all'infinito, anche basta". Beatrice Luzzi ha ironizzato: "Helena è riuscita a mettere d'accordo me e Cesara, un miracolo".