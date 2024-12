video suggerito

Jessica Morlacchi attacca Helena Prestes per il suo comportamento al GF: “Farai diventare ricco il tuo agente” Nella Casa del Grande Fratello si è acceso uno scontro tra Helena Prestes e Shaila Gatta dopo una “prova di sincerità” sui compagni meno graditi a cena. Nella discussione si è inserita anche Jessica Morlacchi, criticando l’atteggiamento della modella brasiliana nei confronti di Lorenzo Spolverato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Una richiesta del Grande Fratello per i concorrenti ha acceso la miccia per uno scontro tra Helena Prestes e Shaila Gatta. Gli inquilini, infatti, prima di iniziare a cenare sono stati chiamati a fare una scelta: indicare i nomi di due persone che non avrebbero voluto al tavolo con loro. Al termine delle votazioni, le conseguenze di questa "prova di sincerità" hanno innescato uno scontro tra la modella brasiliana e l'ex velina di Striscia. Alla discussione si è aggiunta anche Jessica Morlacchi, che si è scagliata contro Prestes per il suo atteggiamento nei confronti di Lorenzo Spolverato.

Shaila sbotta per la scelta di Helena di portare Lorenzo nel Tugurio: "Fatti da parte, rompi il ca**o a due persone che si amano"

"Il Grande Fratello vi chiede una prova di sincerità. Guardatevi in faccia e rispondete a questa domanda: la vostra è una cena tra amici, ma chi non vorreste che fosse seduto con voi a questo tavolo?" ha letto Jessica Morlacchi nel comunicato del reality show. "Scrivete il nome della persona scelta sul vostro sottopiatto. Per i due più votati ci saranno delle conseguenze che Grande Fratello vi svelerà al momento opportuno" ha aggiunto Stefano Tediosi. Helena Prestes e Amanda Lecciso, le due gieffine più votate, sono state spedite nel Tugurio. Alle due, però, è stato permesso portare una persona a testa con loro. Maria Vittoria Minghetti è stata la scelta di Loredana Lecciso, Lorenzo Spolverato quella di Helena Prestes. La reazione di Shaila Gatta non si è fatta attendere:

Che esempio dà alle ragazze? Che si deve elemosinare l'amore? Che si deve vincere? Fatti da parte, non rompere il ca**o a due persone che si amano. Chi prende esempio da te?

Jessica Morlacchi contro Helena Prestes: "Sei perfetta da reality, butti le bombe"

Anche Jessica Morlacchi si è detta d'accordo con Shaila Gatta, giudicando inopportuno il comportamento di Helena Prestes: "Tutti siamo alterati quando prendiamo una cotta ma poi te devi levà. Anche da donna ti devi togliere. Ma tu che fai? Continui a correre dietro ad uno che non ti vuole?" Nel faccia a faccia con la modella brasiliana, è sbottata: "Sei perfetta da reality perché butti le bombe, ne hai fatti tre. Adesso ho la conferma. Molto furbo il tuo agente, diventerà molto ricco con te".