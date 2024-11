video suggerito

Grande Fratello, Luca Giglio sbotta contro Helena Prestes: “Non mi interessa se non sta bene, non la voglio” Luca Giglio si è lamentato con gli inquilini della Casa del Grande Fratello di Helena Prestes. Al concorrente non sta bene l’atteggiamento della modella brasiliana e il trattamento che le è stato riservato nel corso del reality. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

La Casa del Grande Fratello, dopo la puntata di martedì 26 novembre, è stata teatro di tensioni e malcontento da parte di Luca Giglio. Il concorrente si è lamentato per il trattamento riservato ad Helena Prestes, premiata con la visita di una delle sue più care amiche ed eletta preferita dal pubblico. Secondo lui la modella brasiliana dovrebbe lasciare il reality.

Luca Giglio si sfoga con Shaila Gatto

Nel giardino della Casa del Grande Fratello Luca Giglio si è sfogato con Shaila Gatta. Il concorrente si è scagliato contro Helena Prestes e si è lamentato per le dinamiche all'interno del programma. "No basta, io non ci sto più! E sto nel mio e non va bene, mi espongo e non vengo considerato. Parlo e mi tolgono la parola, dico la mia e non va bene – si è lamentato mentre Shaila Gatta tentava di calmarlo – Poi quella riceve le sorprese, arriva l'amica ed è contenta, poi viene eletta preferita. Può nominarmi e io non posso nominarla, devo nominare Federica che non c'entra nulla. Non parlo e non va bene, creo qualcosa qui dentro e me la tolgono. Chi sono io allora? Perché non fanno vedere la verità? Io devo fare buon viso a cattivo gioco? Allora sarei falso e non lo sono. E poi Luca mi nomina. Perché? Vuole farmi del bene? Mi fa inca***re ancora di più".

Luca Giglio su Helena Prestes: "Non mi interessa se non sta bene"

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello, Helena Prestes ha ricevuto a sorpresa la visita della sua migliore amica Dayane Mello e, al termine della trasmissione, è stata scelta come preferita al televoto. Luca Giglio, parlando con gli altri inquilini della Casa, si è lamentato dell'atteggiamento della modella brasiliana: "Non mi interessa se non sta bene, vai fuori e vai a fare una cura. Qua non ti voglio. Devo continuare a scusarti perché non stai bene? Non ha senso è incoerente come cosa".