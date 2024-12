video suggerito

Elodie: “Ero rotta, grazie ad Amici ho rimesso insieme i pezzi. Oggi sono diversa da quella ragazza” Ospite di This Is Me, Elodie ha ricordato gli inizi della sua carriera ad Amici nel 2015: “Ero rotta, uno scricciolo, grazie al talent sono riuscita a rimettere insieme i pezzi e a non avere paura del giudizio. Mi sento diversa”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Elodie è stata ospite dell'ultima puntata This Is Me, in onda mercoledì 4 dicembre in prima serata su Canale 5. Con Silvia Toffanin, la cantante ha ripercorso gli inizi della sua carriera ad Amici, a cui ha partecipato nel 2015 (poi vinta da Sergio Sylvestre) e che le ha permesso di essere l'artista che è oggi.

"Ad Amici ero uno scricciolo, mi guardo con tenerezza"

Silvia Toffanin ha mostrato ad Elodie alcune immagini del suo percorso ad Amici, che è stato seguito durante la fase del Serale da Emma Marrone, sua coach. "Sono passati quasi 10 anni, mi sento diversa da quella ragazza. Ho meno paura del giudizio, sono felice oggi, lì non ero molto felice", ha raccontato la cantante guardandosi indietro.

Oggi Elodie è riuscita ad amare se stessa e a non curarsi del giudizio degli altri, facendo solo quello che la fa stare bene: "Ringrazio Maria De Filippi ed Emma che mi sono state vicine e hanno capito quando ero rotta. Ero uno scricciolo, oggi mi guardo con tenerezza. Sono riuscita a volermi bene e a fare quello che amo, senza pensare a quello che desiderano gli altri per me".

Il rapporto con Maria De Filippi

Per Elodie Amici è stato un sogno che diventava realtà, che le sembrava lontanissimo: "Non pensavo che ci sarei mai riuscita, non pensavo di essere amata. In questi 9 anni sono successe cose incredibili". Un punto di riferimento nel suo percorso è stata Maria De Filippi: "Mi è stata molto vicina, ha una grandissima capacità di ascolto e osservazione. Più un essere umano è rotto, più lei è vicina e cerca di darti gli strumenti". E poi ha aggiunto: "Se oggi faccio questo lavoro con questa libertà è grazie ad Amici, questo palco mi ha dato la possibilità di crescere. Ero rotta, mi ha dato la possibilità di ricompormi".