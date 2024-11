video suggerito

Emma: “Entrai ad Amici dopo la diagnosi di cancro. Ero arrabbiata con la vita, cercavo una rivincita” Emma Marrone ha ricordato la sua esperienza ad Amici di Maria De Filippi a This is me questa sera di mercoledì 20 novembre. Partecipò dopo la diagnosi di cancro, “ero arrabbiata con la vita”, ha spiegato. Grazie al talent la sua vita è cambiata: “Maria De Filippi continua ad essere il mio punto di riferimento”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

La prima puntata di This Is Me in onda questa sera di mercoledì 20 novembre è iniziata con Emma Marrone che partecipò alla nona edizione di Amici di Maria De Filippi, nel 2010, da lei vinta. La celebre cantante ha ricordato il momento in cui decise di presentarsi ai casting dopo che la madre la iscrisse per provare a tirarle su il morale. Emma, in quel periodo, usciva da un periodo complicato legato alla diagnosi di tumore alle ovaie che le diagnosticarono: "Grazie ad Amici è cambiata la mia vita e non sono sul lato professionale. Questa è una scuola di vita", le parole.

Il racconto di Emma Marrone a This is me

"Stavo uscendo dalla prima battaglia contro il cancro, ero molto fragile e debole. Pensavo che la musica non era la mia strada, mamma chiamò la redazione di Amici. Feci il provino a giugno ed è cambiata la mia vita": così ha iniziato il suo racconto Emma Marrone che nel rivedere le immagini della sua esperienza ad Amici non è riuscita a trattenere l'emozione. A Silvia Toffanin ha così raccontato: "Mi sembra ieri. Sono sempre stata una persona con una personalità spiccata. Venivo scambiata per arrogante. Sicuramente ero molto arrabbiata in quel periodo, arrivavo da una situazione di salute tremenda, ero spaventata".

Poi ha continuato spiegando che l'unica a sapere del tumore era Maria De Filippi: "La mia voce in quel momento rifletteva la mia anima. Ero giovane, arrabbiata con la vita, ma volevo prendermi la mia rivincita. Non sapeva nessuno del tumore, solo Maria De Filippi. A lei lo dissi perché dovevo tenerlo sotto controllo".

"Ad Amici sono stata capita. Maria De Filippi ha voluto investire, scovare, e qualcosa di buono è uscito fuori", ha aggiunto.

Il successo dopo Amici: "Maria De Filippi è il mio punto di riferimento"

Dopo l'esperienza ad Amici, Emma ha cantato con i grandi della musica italiana, da Pino Daniele a Battiato, "Ho avuto l'onore e la possibilità, grazie a questo percorso, di collaborare con i grandi della musica italiana", ha commentato a This is me. La cantante ha così continuato: "Non era scontato, sono onorata di far parte di questo mondo della musica. Dedico tutto a me stessa, ma il grazie principale va alla mia famiglia che mi ha lasciato la libertà. I miei genitori si sono sempre comportati da genitori, non sono stati invadenti, ma sono rimasti i miei genitori. Mamma si comporta da mamma". Maria De Filippi continua ad essere la sua prima confidente: "Lei è la mia spalla ancora oggi. Lei è il mio punto di riferimento, è importante. Poi ringrazio il pubblico che da 15 anni mi sostiene, mi vuole bene".