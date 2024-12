Emma: “Mi piace da morire il mio corpo. In Italia devo rinunciare alla maternità perché non ho un compagno”

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Emma Marrone non ha mai avuto paura di mostrarsi per come è realmente. Forte e combattiva sul palco, ma anche fragile e sensibile per tutte le battaglie che ha dovuto affrontare nella vita. Dopo un anno e mezzo di impegni lavorativi, la cantante ha recentemente annunciato l'intenzione di prendersi un momento di pausa. Nessun problema di salute, ma la voglia di dedicarsi del tempo, come ha raccontato in una lunga intervista a Vanity Fair. Ha poi parlato dell'amore ("Non ho un compagno da tempo, ma non ho voglia di mettermi sulle app di incontri) e del sogno di diventare mamma a cui però è disposta a rinunciare finché "non sarà possibile per tutte le donne".

Il rapporto con il suo corpo

Nel corso degli anni Emma ha combattuto contro un cancro all'utero, che le è stato diagnosticato la prima volta a soli 20 anni, prima di entrare ad Amici. Poi due recidive, di cui l"ultima nel 2019, e l'asportazione delle ovaie. Oggi si è presa una pausa dagli impegni lavorativi, ma ha precisato: "Sto bene, devo fare i controlli ogni anno. Vivrò sempre con la spada di Damocle sulla testa. Mi fermo per riprendere fiato e per trovare nuovi spunti creativi". Oggi la cantante ha un bel rapporto con il suo corpo: "Mi piaccio da morire, è il corpo di una donna che ha combattuto battaglie tremende e che è sopravvissuta. Poi, sono consapevole che in alcuni momenti sono stata fuori forma, ma non mi sono mai nascosta dietro a palandrane".

Nel 2023 ha vissuto la scomparsa del padre Rosario per una forma di leucemia. Un dolore che ha affrontato poco alla volta: "Papà è mancato che stavo scrivendo un album. Ho mollato tutto e sono tornata in Puglia. Sono rimasta quattro mesi. Mi sono stretta a loro. Abbiamo parlato e siamo stati in silenzio. Io invece all’inizio non riuscivo a piangere".

"Rinuncio a essere mamma finché non sarà possibile per tutte"

Emma sogna di diventare mamma, ma al momento ammette di dover mettere da parte questo desiderio: "In Italia devo rinunciarci per forza. Dovrei sottopormi alla procreazione medicalmente assistita, ma non ho un compagno e quindi non posso". Anche se la fecondazione eterologa (on il seme e/o l'ovulo di donatori) in alcuni Paesi europei è aperta ai single, la cantante non lo farebbe: "Dovrei pagare e non mi sembra corretto verso tutte le donne che sono nella mia stessa situazione e non possono permetterselo. Senza un marito non si può nemmeno adottare". Al momento quindi ci ha rinunciato: "Finché non sarà possibile per tutte, sì. Con i soldi si può accedere a tante cose, anche a cure migliori, e non è giusto".

Emma e l'amore

Per quanto riguarda l'amore, Emma ha racontato che da tempo non ha un compagno al suo fianco. Sul motivo per cui è single ha scherzato: "Se lo chiedono soprattutto i miei amici maschi, che vengono a cena a casa mia e mi trovano in pigiama a spadellare per tutti. Mi guardano e mi dicono: ‘Come fai a non avere un fidanzato tu che sei la donna perfetta? Sei forte, indipendente, intelligente, non rompi. Sei una figa!' ". Qualità che secondo la cantante potrebbero spaventare un uomo: "Per quanto possano essere emancipati, in Italia la maggior parte degli uomini vuole avere sempre un po’ il controllo sulla donna". Non crede che la ragione sia legata al suo essere una ‘cantante famosa' e, quanto alle app di incontri, non ci ha mai pensato: "Non c'ho voglia! E poi tanto direbbero: non è la vera Emma".