Emma Marrone replica a chi le chiede di concepire un figlio "alla vecchia maniera": "Servono le ovaie che non ho" Emma Marrone ha dichiarato di non potere realizzare il suo sogno di diventare madre. Un utente le ha consigliato di concepire un figlio "alla vecchia maniera". La replica della cantante.

A cura di Daniela Seclì

Emma Marrone, nei giorni scorsi, ha parlato di come al momento si veda costretta a rinunciare al suo desiderio di maternità: "In Italia devo rinunciarci per forza. Dovrei sottopormi alla procreazione medicalmente assistita, ma non ho un compagno e quindi non posso". Poi, il messaggio spiacevole di un utente che l'ha invitata a concepire un figlio "alla vecchia maniera". La replica della cantante non si è fatta attendere.

Emma Marrone e la difficoltà a realizzare il desiderio di maternità

Emma Marrone, in un'intervista rilasciata a Vanity Fair, ha spiegato quanto sia difficile per lei realizzare il desiderio di maternità: "La fecondazione eterologa? Dovrei pagare e non mi sembra corretto verso tutte le donne che sono nella mia stessa situazione e non possono permetterselo. Senza un marito non si può nemmeno adottare". Un utente, su X, ha commentato queste dichiarazioni:

Cara Emma Marrone, ti stimo molto ma, per fare un figlio, c'è anche la "vecchia maniera" eh? Poi, se proprio proprio vuoi diventare genitore e non hai un compagno si può pensare anche ad un'adozione (ma non so se ci sono difficoltà).

La replica di Emma Marrone

Emma Marrone ha replicato al commento. La cantante ha avuto un tumore alle ovaie: "Caro tesoro bello, per la “vecchia maniera” servono le ovaie che non ho. Vabbè dai, ma che te lo spiego a fare. Manco all’asilo". Dell'intervento ne aveva parlato nei mesi scorsi a Le Iene:

Una mia amica, una collega di lavoro, doveva fare una visita ginecologica e mi aveva chiesto di accompagnarla. Una volta lì mi aveva proposto di fare la sua stessa visita, assicurandomi la bravura della dottoressa. L’ho vista cambiare colore in viso e da lì è stato un inferno. Quella situazione si è ripresentata tre volte, fino all'intervento in cui ho perso effettivamente le ovaie.