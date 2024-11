video suggerito

Elodie: “Ho provato la povertà educativa sulla mia pelle, l’istruzione dei ragazzi va sostenuta” Elodie ha raccontato a Che Tempo Che Fa il suo progetto legato all’istruzione per ragazzi in realtà complesse, sottolineando il suo trascorso. Tempo fa aveva raccontato: “Ho la terza media e per dirlo ci ho messo anni: mi vergognavo come una ladra”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Tra le ospiti di Che Tempo Che Fa nella puntata del 24 novembre anche Elodie, artista che si fa portatrice di musica ma anche del suo vissuto, vista l'adolescenza complessa che l'ha caratterizzata e una realtà familiare tutt'altro che semplice, come ha spesso raccontato. Ospite di Fabio Fazio, l'artista ha parlato del suo lavoro, ma anche delle iniziative che la vedono protagonista in qualità di testimonial, come "Prendersi cura"; un progetto realizzato con Save The Children, che mette al centro l'istruzione dei ragazzi che appartengono a una fascia di popolazione con meno possibilità.

Elodie: "Ho la terza media e me ne vergogno"

"È importante stare vicino all'istruzione dei ragazzi, questa è una cosa che ripeterò sempre", ha spiegato Elodie a Fabio Fazio, sottolineando: "La povertà educativa io l'ho provata sulla mia pelle, è un dato importante". Parole che ricordano un trascorso più volte raccontato dalla cantante, che in più interviste ha spiegato di venire da un passato complicato. In un'intervista al Corriere della Sera del 2020 Elodie aveva affermato: "Io ho la terza media e per dirlo ci ho messo anni: mi vergognavo come una ladra", aggiungendo che ha anche completato il ciclo di studi delle superiori senza mai dare l'esame finale, però: "Rimpiango moltissimo il fatto di essere ignorante. Mi fa sentire a disagio, anche perché sono stata vigliacca: ho fatto il liceo fino al quinto anno, senza mai essere bocciata. Arrivata a maggio, mi sono ritirata". Una decisione avventata, che l'artista aveva spiegato in questo modo:

Non mi sentivo all’altezza di fare l’esame. Certo, allora mica l’ho detto così, ho fatto la coatta: mi ero inventata una storia del tipo che non avevo bisogno che qualcuno mi giudicasse, che mi dicesse se fossi pronta o meno.

Il progetto di Elodie legato all'istruzione scolastica

Riesce facile intuire, quindi, l'impegno di Elodie in questo progetto dedicato alle scuole, che prevede l’attivazione di una serie di percorsi di sostegno personalizzato per promuovere il benessere e l’accesso ad un’educazione inclusiva di bambine, bambini e adolescenti che vivono in condizioni di vulnerabilità socioeconomica sostenendo le loro passioni, aspirazioni e talenti”. Il progetto è realizzato in collaborazione con l‘Istituto Comprensivo “Pio La Torre” e con la Cooperativa Sociale S. Onofrio.