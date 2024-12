Chiara Galiazzo: “Mi sono proposta due volte per Pechino Express, vorrei farlo ma non mi hanno presa”

video suggerito

A cura di Stefania Rocco

Dopo il no incassato da Carlo Conti in vista della prossima edizione di Sanremo, Chiara Galiazzo racconta che quello ricevuto per il Festival non sarebbe l’unico rifiuto arrivato quest’anno. In un’intervista rilasciata a MowMag, la cantante rivela di avere tentato senza successo di partecipare a Pechino Express. Entrambe le proposte, con partner diversi, sarebbero però cadute nel vuoto:

No ricevuti? Ah guarda, tantissimi! Ancora prima di cominciare! Pensa per esempio che ho sempre fatto tutti i provini di X Factor dalla prima edizione alla sesta, quella in cui mi hanno finalmente presa. Nei cinque anni precedenti non avevo mai passato le selezioni, neanche per arrivare almeno una volta a esibirmi di fronte ai giudici, zero. Intanto, provavo a entrare anche ad Amici. Lì ho fatto quattro tentativi, tutti e quattro andati a vuoto. Ho un karma complicato, non so perché. Però la vita è fatta di no, in ogni ambito mica solo nella musica. Mi sono candidata due volte per Pechino Express, amerei davvero farlo! Mi sono proposta in coppia con Renzo Rubino e poi con mia sorella. Indovina? Non mi hanno presa.

Il no di Carlo Conti per Sanremo 2025: “Non ce l’ho con lui”

Chiara commenta inoltre la mancata qualificazione al Festival di Sanremo. Quest’anno, il conduttore e direttore artistico Carlo Conti non l’ha inserita nella rosa di coloro che saliranno sul palco dell’Ariston. “Forse un tempo mi sarei chiusa in casa a piangere per giorni. Adesso, invece, dopo tre minuti dall’annuncio dei Big in gara, ho fatto una storia Instagram dicendo: ‘Sapete che c’è? Questa canzone la faccio uscire lo stesso e ve la faccio sentire!’. Poi è arrivata questa possibilità di cantarla alle 7 del mattino e l’ho presa al volo”, ha raccontato la cantante, rendendo nota la storia di questo brano:

È una canzone che mi ha mandato l’anno scorso un concorrente di Amici, Piccolo G, via Instagram, in DM. Non ci conoscevamo di persona, lo avevo solo visto nel talent. Lui mi ha inviato questo pezzo chiedendomi se potesse piacermi, l’ho ascoltato e ho deciso subito di registrarlo. Poi, anche di proporlo a Sanremo. Tengo a dire che non ce l’ho con Carlo Conti che mi ha presa due volte al Festival di Sanremo. ‘Straordinario’ e ‘Nessun posto è casa mia’ le avete sentite all’Ariston perché le ha scelte lui. Stavolta è andata così. Ma non ho niente di brutto da dirgli, anzi, a furia di leggere persone che se la prendono con Conti sui social, mi viene da chiedergli scusa!