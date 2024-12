Al Bano escluso da Sanremo 2025, la reazione delusa dell’artista: “Basta così, non ci riproverò più, ho chiuso”

video suggerito

A cura di Daniela Seclì

Al Bano è molto legato al Festival di Sanremo. L'affetto che prova per l'evento che celebra la canzone italiana e la passione per la gara lo hanno spinto a presentare spesso la sua candidatura tra i Big. Quest'anno, purtroppo, non è stato selezionato da Carlo Conti. L'artista non ha nascosto la sua delusione. Si è detto pronto a chiudere per sempre il capitolo Sanremo.

Al Bano deluso dall'esclusione al Festival di Sanremo

Al Bano, raggiunto da AdnKronos, ha spiegato che ci teneva particolarmente a partecipare al Festival di Sanremo. Aveva immaginato quella del 2025 come la sua ultima esperienza sul palco dell'Ariston. Purtroppo il suo nome non figura tra quelli dei trenta Big selezionati da Carlo Conti. L'artista di Cellino San Marco è deluso:

Volevo chiudere la mia carriera sanremese nel 2025, non mi hanno concesso questa bontà? Pazienza! Non ci riproverò più, continuerò a cantare nelle più grandi piazze del mondo.

Il no comment su Carlo Conti e la promessa che Amadeus avrebbe infranto

Al Bano ha preferito non commentare la scelta di Carlo Conti, direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo 2025: "No comment! Continuerò a dire no comment fino alla morte". Poi, ha rimarcato le sue numerose partecipazioni all'evento canoro più importante in Italia e ha fatto riferimento a una presunta promessa che Amadeus, ex conduttore di Sanremo, non avrebbe mantenuto:

Ho partecipato al Festival di Sanremo in gara per ben quindici volte. Amadeus nel 2023 mi aveva assicurato che se avessi partecipato alla reunion con Morandi e Ranieri avrei potuto gareggiare al Festival di Sanremo l'anno dopo, ma poi non ha mantenuto i patti. A questo punto direi che basta così, no comment, non ho altro da dire.

Quindi ha concluso: "Sanremo è stato il mio grande amore, hanno voluto così? Rispetto il loro giudizio".