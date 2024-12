video suggerito

Tapiro a Francesca Barra e Roberto Poletti dopo la lite a 4 di sera, lei: "Non mi faccio sottomettere" Valerio Staffelli ha raggiunto Francesca Barra e Roberto Poletti dopo la lite a 4 di sera nel fuorionda diffuso da Striscia La Notizia. I due conduttori hanno raccontato che spesso battibeccano: "Litighiamo tanto, ma io amo Francesca", le parole di lui.

A cura di Gaia Martino

Valerio Staffelli ha consegnato il Tapiro d'Oro di Striscia La Notizia ai conduttori di 4 di Sera, Francesca Barra e Roberto Poletti che nel fuorionda trasmesso dal tg satirico il 19 dicembre 2024 hanno battibeccato animatamente in studio, prima di andare in diretta. Nelle immagini trasmesse dal programma di Antonio Ricci si vedono i due litigare: "Non puoi reagire così, non è possibile creare questo clima", alcune delle parole registrate. Raggiunti in due momenti diversi dall'inviato del programma in onda nell'access prime time di Canale5, hanno raccontato di essere molto diversi. "Andiamo d’accordissimo, ma litighiamo tantissimo" ha dichiarato Poletti prima di sottolineare che "amo Francesca".

La consegna del Tapiro a Francesca Barra e Roberto Poletti

Francesca Barra, raggiunta da Valerio Staffelli con il Tapiro d'Oro, ha commentato così il litigio con il collega: "In sei mesi sono sempre stata zitta. Le conduzioni a due sono complicate, capita di esplodere. Diciamo che io faccio il mio in maniera misurata, mentre lui è più esplosivo. Abbiamo linee totalmente opposte, ma non mi faccio sottomettere. Sta a chi guarda decidere che modalità preferire". Quando l'inviato del tg satirico le ha chiesto di lanciare un messaggio di pace al collega, la giornalista ha scherzato: "Dopo Capodanno gli regalerò del carbone".

Le parole di Poletti: "Litighiamo tantissimo, ma ci amiamo"

Roberto Poletti, anche lui raggiunto da Valerio Staffelli in un secondo momento, ha raccontato che spesso litiga con la collega, ma entrambi provano un profondo affetto l'uno per l'altro. "Io e Francesca ci amiamo. Andiamo d’accordissimo, ma litighiamo tantissimo. È il segreto della nostra trasmissione: gli opposti arrivano al tavolo e nasce la discussione. Ma andiamo spesso a cena, ci frequentiamo. Io amo Francesca", le parole.