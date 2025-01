video suggerito

Nuovo Tapiro a Guillermo Mariotto, la reazione del giudice di Ballando: “Chi è Staffelli?” Striscia la Notizia ha raggiunto di nuovo Giullermo Mariotto per consegnargli un Tapiro d’oro, dopo che il primo era stato distrutto. “È stato lei aggressivo, voleva spegnermi una sigaretta in bocca”, ricorda l’inviato Valerio Staffeli. “Adesso ho il sigaro, che è peggio”, replica il giudice di Ballando con le Stelle. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

Nuovo Tapiro di Striscia la Notizia a Guillermo Mariotto. Dopo la distruzione del primo, Valerio Steffalli ci riprova e incontra di nuovo il giudice di Ballando con le Stelle. Il servizio andrà in onda sabato 11 gennaio su Canale 5. Mariotto aveva definito l'inviato "insolente e maleducato", fornendo una versione diversa sulla rottura del Tapiro. Ecco cosa è successo questa volta.

Il secondo Tapiro di Striscia a Mariotto, l'incontro con Valerio Staffelli

Come si vede nel video diffuso sui social e nel servizio che andrà in onda l'11 gennaio, Staffelli ha fermato di nuovo Mariotto per consegnargli il Tapiro d'oro. L'inviato ha subito ricordato: "È stato lei aggressivo nei miei confronti, la scorsa volta, quando voleva spegnermi la sigaretta in bocca". Il riferimento è al loro primo incontro a dicembre, quando il giudice aveva minacciato di spegnergli la sigaretta in bocca. "E adesso ho il sigaro, che è peggio…", replica ora. L'inviato chiede allo stilista se, anche l'anno prossimo, tornerà dietro al bancone dei giudici del programma di Milly Carlucci, ma lui non lascia intendere nulla: "Fatti i ca**i tuoi". Infine, riguardo al contestato fuorionda in cui si sente dire "Che figlia de…”, precisa: "Era rivolta a me stesso: “Figlio de”, non figlia. Sapevo di avere il microfono e mentre uscivo ho detto “voglio il video della faccia di questa persona (non rivela chi, ndr) mentre vede uscire questo figlio de na.."

Cosa era successo durante la consegna del primo Tapiro

Valerio Staffelli aveva consegnato a Mariotto un primo Tapiro nella puntata andata in onda sabato 7 dicembre, ma l'incontro tra i due non era andato bene. Irritato, con una sigaretta in mano, il giudice di Ballando con le Stelle aveva guardato l'inviato dicendo: "Questa sigaretta va a finire in un posto"."Questa è una minaccia", aveva replicato lui. Lo stilista: "No, va a finire in un posacenere, ma il posacenere lo scelgo io. Meglio che chiudi la bocca quando io scelgo il posacenere". Lo stesso Mariotto aveva poi rotto il Tapiro.