Francesca Manzini contro Mariotto: "Striscia vecchiume che lavora per la verità, tu sei un piccolo uomo" Francesca Manzini risponde a Guillermo Mariotto dopo l'intervista di Fanpage.it: "Quello che tu chiami Vecchiume fa verità da 37 anni, tu sei un piccolo uomo".

Dopo la sparizione improvvisa di Guillermo Mariotto a Ballando con le stelle e i fatti accaduti durante la consegna del Tapiro da parte di Valerio Staffelli, il giudice e stilista ha attaccato Striscia la Notizia in una intervista a Fanpage.it: "Vecchiume e retorica senza pudore. Non è vero che ho spaccato il Tapiro, me l'hanno lanciato e si è rotto". Alla pubblicazione dell'intervista, la reazione di Francesca Manzini, conduttrice e parte integrante del programma di Antonio Ricci da ormai diverse stagioni: "Piccolo uomo".

La reazione di Francesca Manzini

Francesca Manzini ha attaccato le parole di Guillermo Mariotto all'indirizzo del programma di Canale 5: "Questo "Vecchiume lavora per la verità e giustizia da 37 anni! E percula gente come "te" che crede di avere uno stile mentre qui l'hai perso completamente". Poi, la difesa a Valerio Staffelli: "Un po' di rispetto anche per Valerio che aspetta le ore fuori al freddo per portarci a casa buonumore, verità e reazioni di chi si fa grande reagendo da piccolo uomo".

Il servizio di Striscia la Notizia

Il servizio completo di Striscia la Notizia, in onda sabato 7 dicembre alle 20.35, mostra la consegna del Tapiro da parte di Valerio Staffelli e la reazione dello stilista. Nel video di anticipazioni si vede Guillermo Mariotto irritato con una sigaretta in mano: "Questa sigaretta va a finire in un posto". Staffelli risponde: "Questa è una minaccia" e Mariotto ribatte: "No, va a finire in un posacenere, ma il posacenere lo scelgo io. Meglio che chiudi la bocca quando io scelgo il posacenere". A Fanpage.it, Mariotto ha argomentato:

No, ho fatto solo il gesto della sigaretta da spegnere, lui ha chiuso la bocca e io gli ho detto: "Fai bene a chiudere la bocca". Una semplice provocazione che loro trasformeranno in quello che gli pare. Mentre lui parlava, io gli dicevo: "Vai via, vecchiume". Gliel'ho detto: "Lei usa una retorica antiquata e vetusta e ha anche i capelli tinti". Non sapeva poi a che attaccarsi