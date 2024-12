video suggerito

Striscia la Notizia torna sul caso di Guillermo Mariotto: “Maltratta i suoi collaboratori” Nel servizio di Striscia la Notizia in onda lunedì 9 dicembre nuovi dettagli sul comportamento di Guillermo Mariotto nel momento di ricevere il Tapiro d’Oro del tg satirico. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ai microfoni d RTL102.5 Guillermo Mariotto aveva dichiarato di essere stato aggredito da Valerio Staffelli, inviato di Striscia la Notizia che gli aveva consegnato il Tapiro d'oro. Nel servizio in onda lunedì 9 dicembre su Canale 5 il tg satirico mostra un video in cui il giudice di Ballando con le stelle si rivolge in maniera dura nei confronti di un suo collaboratore. Sembra, inoltre, che Mariotto fosse seduto su una sedia a rotelle, da cui si è subito alzato appena visto l'inviato del tg satirico. Striscia si chiede: "Avrà avuto il diritto a prendere la carrozzina per quel viaggio?"

Guillermo Mariotto: "Levati dal ca**o"

Striscia la notizia torna sul caso Guillermo Mariotto, aggiungendo dettagli sul trattamento che il giudice di Ballando con le Stelle ha riservato lo scorso venerdì a Staffelli. Dopo aver ricevuto il Tapiro d'oro, finito a terra e frantumato in mille pezzi, Mariotto in un'intervista a RTL102.5 aveva dichiarato di essere stato aggredito dall'inviato del tg satirico davanti ai compagni di lavoro. Nel servizio andato in onda sabato 7 dicembre, si vedeva un Mariotto irritato che, con una sigaretta in mano guardava Staffelli dicendogli: "Questa sigaretta va a finire in un posto". Con Staffelli che rispondeva: "Questa è una minaccia" e Mariotto che ribatteva: "No, va a finire in un posacenere, ma il posacenere lo scelgo io. Meglio che chiudi la bocca quando io scelgo il posacenere". Nei nuovi filmati di Striscia, poi, si sente il giudice del dance show rivolgersi ad un suo collaboratore con frasi come: "levati dal ca**o", "sei insopportabile" e definendolo "pirla" quando lo va a prendere in auto.

Guillermo Mariotto in sedia a rotelle all'aeroporto di Roma

Sembra, inoltre, che quando Valerio Staffelli ha incontrato Guillermo Mariotto all'aeroporto di Fiumicino, il giudice fosse seduto su una sedia a rotelle e che si sia alzato appena ha visto l'inviato di Striscia. Il tg satiricio si chiede: "Mariotto avrà avuto il diritto a prendere la carrozzina per quel viaggio?"