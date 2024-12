Striscia la Notizia e il ‘fuorionda’ di Guillermo Mariotto: “Figlia de’ na mign***a”

Striscia la notizia non molla la sua presa su Guillermo Mariotto. Il tg satirico di Antonio Ricci punta i riflettori su Ballando con le stelle e sottolinea un "fuorionda" di Guillermo Mariotto, giudice storico del programma rientrato proprio nella puntata di sabato 14 dicembre dopo due settimane di grandi polemiche e ipotesi sul suo futuro.

Proprio mentre Milly Carlucci spiegava in diretta i motivi che hanno indotto alla riflessione, ufficializzando il "cartellino giallo" per il giudice, invitandolo poi a entrare, dal dietro le quinte si sarebbe sentita chiara la voce di Guillermo Mariotto a microfono acceso. Difficile distinguere ma Striscia la notizia "aiuta" con i sottotitoli: "Che Figlia de ’na migno**a”.

Striscia non ha specificato il destinatario del commento, lasciando spazio a diverse interpretazioni. Il filmato mostrato da Striscia ha subito scatenato curiosità e polemiche, con molti spettatori che adesso si chiedono a chi fosse diretto l’insulto e se ci possano essere altre conseguenze per il giudice.

Prima di rientrare in studio, Milly Carlucci ha lanciato un video registrato nel quale Guillermo Mariotto chiede ufficialmente scusa alla conduttrice come ai suoi colleghi e agli spettatori:

Faccio mea culpa. Ho dovuto assentarmi per mio dispiacere. Mi sono sentito male per tutto lo stress. Mi tocca scusarmi in tutti i modi possibili che esistono perché io ho mancato di rispetto a voi, a Milly in primis, al pubblico mio adorato. Tutti. Mi dispiace.