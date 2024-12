video suggerito

Semifinale Ballando 2024, Guillermo Mariotto ci sarà: le parole del giudice a Fanpage e il retroscena Il giudice gioca con l’incertezza a Fanpage.it sul suo futuro a Ballando con le stelle, tra battute, citazioni religiose e versi di Luigi Pirandello: “Il tempo moriva su Instagram e lui restava”. Ma il giallo è ormai risolto: nel tardo pomeriggio parteciperà alla riunione con gli autori. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

339 CONDIVISIONI condividi chiudi

Guillermo Mariotto a Ballando con le stelle ci sarà o non ci sarà? Più sì che no. Anzi, assolutamente sì. Magari no. "Lo decide il Padreterno e lo decide la Madonna". "La Madonna chi è, Milly Carlucci?" chiediamo, ma non c'è risposta. Lasciando stare santi religiosi e televisivi, in una conversazione ricca di giochi di parole, tra calembour e limerick, il giudice e stilista lascia a Fanpage.it più di un indizio che punta alla risoluzione del mistero delle ultime settimane.

Guillermo Mariotto si affida alle parole di Luigi Pirandello

Alla domanda delle domande, Guillermo Mariotto svicola e risponde sempre in maniera mai diretta ed evasiva. E si affida a Luigi Pirandello per svelare il mistero, recitando "E l'amore guardò il tempo e rise" ma facendolo contemporaneo e riferendosi anche alla cancellazione del suo account Instagram.

"E l’amore guardò il tempo e rise,

perchè sapeva di non averne bisogno.

Finse di morire per un giorno,

e di rifiorire alla sera,

senza leggi da rispettare.

Si addormentò in un angolo di cuore

per un tempo che non esisteva.

Fuggì senza allontanarsi,

ritornò senza essere partito,

il tempo moriva su Instagram e lui restava."

La riunione con gli autori, poi lo show

Ma oltre ai divertenti calembour, Fanpage.it può confermare che, come dichiarato dallo stesso giudice, Guillermo Mariotto parteciperà alla consueta riunione con gli autori e con la produzione e sarà messo un punto alla vicenda che ha tenuto banco per due settimane. Guillermo Mariotto dovrebbe restare al suo posto per il bene del programma e della famiglia di Ballando con le stelle, ma per lo stesso motivo non saranno più tollerati atteggiamenti che possano mettere in imbarazzo la Rai e lo stesso show. D'altronde, come ha ricordato Milly Carlucci, "c'è un certo modo di comportarsi davanti al pubblico che va rispettato".