“Non puoi reagire così”, lite tra Roberto Poletti e Francesca Barra a 4 di sera nel fuorionda di Striscia Tensione a “4 di Sera” tra Francesca Barra e Roberto Poletti nel fuorionda svelato da Striscia la Notizia. Accuse di clima ostile e boicottaggio scuotono lo studio del programma d’informazione di Rete4. Questa sera, alle 20.35, il servizio completo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Un clamoroso fuorionda tratto da "4 di sera", la trasmissione dell'access prime time di Rete 4. Protagonisti Roberto Poletti e Francesca Barra. Tra i due le scintille in diretta non sono una costruzione ad hoc per dare sale al programma – un po' come accade d'estate a In Onda tra i più rodati Luca Telese e Marianna Aprile – ma sono battibecchi veri: "Non puoi reagire così prima di una diretta, sennò io non vado in diretta. Non è possibile creare questo clima".

L'anticipazione

Nella puntata di giovedì 19 dicembre a Striscia la notizia si accenderanno i riflettori negli studi di 4 di sera. Il clamoroso fuorionda vede protagonisti i conduttori Roberto Poletti e Francesca Barra in un acceso battibecco dietro le quinte. Nel video che sarà trasmesso dal celebre tg satirico, si sente Francesca Barra sfogarsi con parole dure nei confronti del collega: "Non puoi reagire così prima di una diretta, sennò io non vado in diretta. Non è possibile creare questo clima". La Barra si lamenta di un atteggiamento poco rispettoso e la codnuttrice rilancia:

Non è corretto. Lo dico dopo sei mesi. Bruttissimo. Proprio il boicottaggio! Mi sono fatta trattare a pesci in faccia e non ho mai reagito così. E sono sempre stata gentile, anche quando non era giusto esserlo.

Nell'anticipazione vediamo i due conduttori prepararsi ad andare in onda. Roberto Poletti leggendo dal copione, esclama: "All'inizio, la prima domanda che faccio". Francesca Barra interviene in tono puntuto: "E quando avresti deciso che la fai tu e che è la prima?". La replica di Poletti è scostante, prima si allontana poi torna indietro per mostrare il copione alla collega: "L'hanno scritto qua. Roberto. Ok? L'ho deciso perché sta a pagina 7 del copione". A quel punto, Francesca Barra prova a spiegarsi: "Ma no, ma stavo facendo una battuta della foto del Mussolini e della Meloni! È una battuta, Roberto". Il resto del fuorionda questa sera a Striscia la Notizia.