video suggerito

Barbara d’Urso riceve il 14° Tapiro d’Oro da Striscia La Notizia: la reazione della conduttrice sui social Barbara d’Urso ha rivelato sui social di aver ricevuto il suo 14° Tapiro d’Oro da Striscia La Notizia, consegnato dall’inviato storico del programma Valerio Staffelli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Barbara d'Urso ha ricevuto un nuovo Tapiro d'Oro, il quattordicesimo della sua carriera, da parte di Striscia La Notizia. La conduttrice partenopea ha condiviso il momento sui suoi social, pubblicando una storia in cui ha mostrato il riconoscimento ricevuto, consegnato da Valerio Staffelli. La conduttrice ha scritto su Instagram: "Ho avuto il 14esimo Tapiro! Con tanto di corno rosso".

Il Tapiro a Barbara D'Urso

Il Tapiro arriva in un periodo di grande attenzione mediatica per Barbara d'Urso, che, dopo aver lasciato Pomeriggio Cinque e Mediaset circa un anno e mezzo fa, ha intrapreso una nuova fase della sua vita. Negli ultimi mesi, la conduttrice è tornata sotto i riflettori per alcuni eventi significativi: è diventata nonna per la seconda volta e si sta godendo la compagnia dei suoi nipotini. Inoltre, ha partecipato come "ballerina per una notte" a Ballando con le Stelle, dove ha conquistato il pubblico con la sua energia. La conduttrice è anche impegnata a teatro con lo spettacolo "Taxi a due piazze". La consegna del Tapiro potrebbe essere avvenuta proprio per la sua avventura teatrale che, tra l'altro, sembrerebbe stia andando molto bene come ha scritto lei stessa su Instagram:

Anche la terza ripresa nel 2024 di “Taxi a due piazze” è stata incredibilmente ricca di sorprese ed emozioni per noi. Siete stati sempre tantissimi e ci avete regalato un grande affetto ♥️torneremo… 🚕. Intanto Buon Natale e Buon Anno Nuovo

La conduttrice ha anche alimentato le voci di un possibile ritorno in TV con un nuovo progetto. Sebbene i dettagli siano ancora poco chiari, le indiscrezioni suggeriscono che Barbara potrebbe tornare sul piccolo schermo nei prossimi mesi, suscitando molta curiosità tra i suoi fan, che attendono con ansia maggiori informazioni. In questo scenario, la consegna del 14° Tapiro d'Oro non è passata inosservata. Striscia La Notizia, programma storico della televisione italiana, continua a mantenere vivo l'interesse intorno alla figura di Barbara d'Urso, che, nonostante abbia ridotto la sua presenza televisiva, rimane una delle personalità più chiacchierate del panorama mediatico italiano.