Simone Fosco non è il fidanzato di Patty Pravo, lo stilista 33enne: “Abbiamo già smentito, tra noi solo affetto”

Patty Pravo ha spesso parlato di Simone Folco, lo stilista trentatreenne che la affianca da ormai tredici anni. Parlando del loro rapporto, ha fatto riferimento a una forma d'amore diversa da quella canonica – "un lampo amoroso di natura diversa" per dirla con le parole della cantante – a un'affinità elettiva, a un affetto fraterno. Insomma, i due non sono fidanzati. E in queste ore lo ha ribadito anche Simone Folco. Lo stilista, classe 1992, sarà al fianco di Patty Pravo anche durante il Festival di Sanremo 2026.

Simone Folco vestirà Patty Pravo a Sanremo 2026. Ne ha parlato lo stesso stilista in un'intervista rilasciata a Vanity Fair. E ha colto l'occasione per smentire la fake news su una presunta storia d'amore tra lui e la cantante: "Non so come sia nata questa storia. Nicoletta ha detto solo che la nostra è una relazione di lavoro e di affetto, ma tra virgolette. Per me Nicoletta è famiglia. Per lei io sono famiglia". Quindi ha ribadito che da 13 anni lavorano fianco a fianco e affrontano insieme tutti gli impegni lavorativi dell'artista. Tra loro c'è un "rapporto autentico" e "un grande affetto":

Non c'è nient'altro come hanno scritto in molti. Patty aveva semplicemente detto che avevamo un rapporto totale ma l'amore ha tantissime sfumature. Solo che questa storia non finisce mai. Patty ed io, anni fa ormai, avevamo già smentito ma non è servito a niente.

Il rapporto tra Simone Folco e Patty Pravo nelle parole dell'artista. La cantante, in passato, ha definito il rapporto con il suo assistente come "un’affinità elettiva fuori dal comune, un lampo amoroso di natura diversa" e ha riconosciuto la capacità di Folco di tenere a bada il suo temperamento. Nei mesi scorsi, è tornata sull'argomento in un'intervista al Corriere e quando le è stato chiesto se fosse il suo fidanzato, ha dichiarato:

Esistono vari tipi di amore. Siamo legati da un affetto fraterno, ci divertiamo. La differenza d’età per me non conta. Ma chiedete anche a lui.

Dunque tra loro c'è un rapporto fraterno e una grande sintonia che li porta a lavorare insieme da ormai 13 anni, ma non un legame sentimentale.