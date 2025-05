video suggerito

Rozsa Tassi su Lorenzo Tano: "Non volevo lavorasse con il padre Siffredi. È andato all'Isola per farsi conoscere" In un'intervista Rozsa Tassi parla della partecipazione di suo figlio Lorenzo Tano all'Isola dei Famosi e dei dubbi sul suo percorso lavorativo al fianco del padre Rocco Siffredi.

Rozsa Tassi, moglie di Rocco Siffredi dal 1993, in un'intervista ha parlato dell'esperienza di suo figlio Lorenzo Tano all'Isola dei Famosi. Il 29enne è stato il primo eliminato del reality show, con tanto di lamentele via social da parte di sua madre. La donna si augurava che il ragazzo avrebbe fatto una piacevole esperienza nel programma, ma era consapevole della sua inesperienza e estraneità alle dinamiche televisive.

Rozsa Tassi: "Anche Rocco Siffredi era andato all'Isola per far conoscere l'uomo al di là del porno attore"

Prima di Lorenzo Tano era stato il padre Rocco Siffredi a partecipare all'Isola dei Famosi. "Con lui all'epoca avevamo discusso sul serio, però, a un certo punto ho capito che ne aveva bisogno. Ed era andata bene alla fine, no? Il pubblico aveva conosciuto l'uomo al di là del porno attore" rivela sua moglie al settimanale Chi. Crede che anche per suo figlio valga la stessa cosa: "Ha bisogno di conoscere e di farsi riconoscere". E ancora: "Forse si sente troppo protetto, troppo in famiglia e vuole tagliare questo cordone ombelicale". Per via del mestiere di Siffredi, hanno sempre avuto la tendenza a "vivere tra loro":

Sicuramente per protezione, c'era invidia di altri attori, l'invidia dei colleghi, delle voci terribili che giravamo a periodi sulla nostra famiglia, tipo ‘Rocco sta male' e ‘stanno male tutti quanti', ne abbiamo sentite di ogni.

Lorenzo Tano lavora insieme a suo padre, occupandosi della parte tecnica e dei social e contribuendo a creare una piattaforma educativa: "In fondo ha ben chiaro che ha un papà ingombrante. Così vuole dimostrate a tutti, a se stesso prima di tutto, che ce la fa da sola". Inizialmente Rozsa Tassi non era d'accordo, per poi capire che "lo voleva fare" e rispettando quindi la sua volontà.

Rozsa Tassi: "Lorenzo all'Isola non doveva far vedere la foto della sua fidanzata"

Secondo Rozsa Tassi Lorenzo Tano sarebbe stato meglio con il gruppo dei Senatori all'Isola a causa della sua "testa da vecchio". Il 29enne ha portato in Honduras un'immagine della sua fidanzata Lucrezia Lando che ha fatto molto discutere:

Ecco, allora, Lucrezia… Lui ha con sé una foto di noi, la famiglia, di noi quattro, da una parte e, dall’altra, sì, c’è una foto in costume da bagno con una frase carina di Lucrezia, che lei gli ha scritto per stargli un po' vicino in questo lungo periodo. Lucrezia gli aveva chiesto di non farla vedere. Invece…

Prima che il ragazzo partisse, suo padre lo aveva preparato all'esperienza: "Gli ha raccontato tutto, naturalmente. Rocco, un poco per corporatura sua e un poco per carattere, non soffre la fame: mangia per necessità, non gliene importa niente, mangia pollo e riso, pollo e pasta in bianco. Non ha bisogno di chissà che pietanze per sopravvivere". Per Lorenzo, invece, l'aspetto alimentare è cruciale. Le paure di Tassi per il figlio erano legate al suo modo di essere: "Temo che, non essendo un personaggio tv, non capisca le dinamiche".