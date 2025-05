video suggerito

Rozsa Tassi attacca l'Isola dopo l'eliminazione del figlio Lorenzo, il post contro il programma L'eliminazione di Lorenzo Tano, figlio di Rocco Siffredi, consumatasi nel corso della seconda puntata dell'Isola dei famosi ha indispettito mamma Rossa Tassi. E la donna si è scagliata contro il programma.

A cura di Stefania Rocco

Rozsa Tassi, moglie di Rocco Siffredi e madre di Lorenzo Tano, si scaglia contro l’Isola dei famosi in seguito all’eliminazione del figlio. Lorenzo è stato il primo naufrago eliminato dell’edizione in corso, eliminazione consumatasi nel corso della puntata andata in onda il 12 maggio. Tano ha visto immediatamente naufragare le speranze di restare in gioco approfittando di un’isola diversa, cosa che è spesso accaduta negli anni precedenti e che ha consentito agli eliminati di restare in gara. Quest’anno, purtroppo, per il figlio di Siffredi le cose sono andate diversamente e il giovane è stato costretto a rientrare in Italia.

La rabbia di Rozsa Tassi, moglie di Rocco Siffredi

Via Instagram, Tassi ha immediatamente reso noto il suo sgomento, condividendo in una Instagram story il post di una spettatrice scontenta. “Se al giorno d’oggi sei bello, educato, una bella persona dentro e fuori, più che onesta, che succede? Vieni scansato da tutti. In questo caso eliminato. Che schifo di programma, ma non solo il mondo. Solo perché sei il figlio di Rocco Siffredi vieni eliminato???”, recitava il post ricondiviso dalla donna nelle sue stories, “Ma dai, l’educazione non viene mai premiata: l’unico che non ha mai dato problemi. Che amarezza: troppo sprecato per il mondo della tv”.

Lorenzo Tano sperava di restare sull’Isola di Montecristo

A infastidire mamma Rozsa, dunque, non solo l’eliminazione del figlio ma anche la decisione del programma di non concedergli una seconda possibilità sull’Isola di Montecristo. E dire che era stato lo stesso Lorenzo, nel pieno della diretta, ad augurarsi di poter sbarcare su un’isola diversa – come da tradizione nel reality di Canale5 – in seguito alla prima eliminazione. Non senza imbarazzo, la conduttrice Veronica Gentili è stata costretta a comunicargli che l’eliminazione era invece da ritenersi definitiva.