Lorenzo Tano fuori dall'Isola, il commento di Mario Adinolfi: "Io lo avevo pronosticato, non ha giocato bene" Il pubblico ha deciso che Lorenzo Tano deve abbandonare l'Isola dei Famosi. Poco dopo l' eliminazione, avvenuta nella puntata di lunedì 12 maggio, Mario Adinolfi ha detto la sua sull'esclusione del concorrente dal programma.

Prima eliminazione della seconda puntata dell'Isola dei Famosi. Nell'appuntamento in onda lunedì 12 maggio Lorenzo Tano ha dovuto lasciare il programma. Mario Adinolfi, invece, si è salvato. Quest'ultimo, rispondendo alla domanda di Veronica Gentili, ha detto la sua sull'eliminazione del concorrente. In studio, invece, a commentare la sua esclusione dal programma sono state la fidanzata Lucrezia Lando e l'opinionista Simona Ventura.

Lorenzo Tano è il primo eliminato dell'Isola dei Famosi

Poco prima di svelare il nome del primo eliminato, Veronica Gentili ha chiesto a Mario Adinolfi e Lorenzo Tano di spendere qualche parola in attesa del verdetto. "Grazie a tutti per la grandissima esperienza. Grazie ai miei compagni e al mio sfidante in bocca al lupo" le parole del primo. "Ciao amore, forse torno prima del previsto. È andata così" il commento del secondo, riferendosi alla fidanzata Lucrezia Lando presente in studio. È proprio lui a dover lasciare l'Isola: "Me lo aspettavo comunque mi sento abbastanza bene e spero di andare a finire su un'altra Isola, ma anche se dovessi andare via va bene". La conduttrice gli comunica che l'esito è definitivo e dovrà tornare in in Italia. Simona Ventura, commentando il fine del suo percorso, ha osservato: "L'ho visto molto diviso dal gruppo, solitario e poco reattivo. Carly era l'unica che aveva legato con lui. Al di là della difficoltà di non avere più il compagno può essere un'incentivo a fare gruppo".

Lorenzo Tano fuori dall'Isola, le parole della fidanzata Lucrezia: "Aveva bisogno di più tempo"

"Non credo che si sia isolato. Lui è molto razionale, aveva bisogno di più tempo per farsi conoscere. Non è che se lui è più silenzioso le cose non le sa fare" ha messo in chiaro Lucrezia Lando a proposito dell'addio al programma del fidanzato.

Mario Adinolfi, chiamato a dire la sua sulla vicenda, ha spiegato di aver sempre intuito che le cose sarebbero andate in questo modo: "Avevo pronosticato la sua eliminazione. Immaginavo sarebbe finita così, è sempre stato estraneo al gruppo. Nell'Isola ho visto i conflitti tra i giovani e lui ha preso male le nomination. Non gioca mai a favore questa cosa qui".