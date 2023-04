Neri Parenti: “Un nuovo Fantozzi? Paolo Villaggio è insostituibile” Il regista di Fantozzi e di tante commedie all’italiana si esprime sulla possibilità di un remake della maschera dell’impiegato vessato: “Senza Paolo Villaggio non avrebbe senso”

Il remake di Fantozzi? Una cag*ata pazzesca. Non sono state proprio queste le parole di Neri Parenti, ma il senso c'è: "Senza Paolo Villaggio non avrebbe senso". Il regista delle commedie all'italiana più divertenti e di successo di sempre, regista anche di titoli come Fantozzi contro tutti, Fracchia la belva umana, Sogni mostruosamente proibiti, Pappa e ciccia, Fantozzi subisce ancora, I pompieri, Fracchia contro Dracula si esprime sulle pagine de Il Giornale: "Ce ne sono parecchi in giro di Fantozzi? Qualcuno l'ho visto anche io, è vero. Ma senza Paolo Villaggio non avrebbe più senso riprendere questo personaggio".

Le parole di Neri Parenti

Neri Parenti è sul set del nuovo film "Volevo un figlio maschio", nei cinema in autunno con Enrico Brignano e Giulia Bevilacqua che sono genitori di tre figlie: "Non è facile avere tre figlie e vivere in serenità. Il cast si completa con attori giovanissimi, che hanno dagli otto ai dieci anni". Sulla passione da regista:

Fare il regista era una passione che avevo da sempre. Da studente vivevo a Firenze, approfittai di un appartamento nella capitale di proprietà di mio padre e mi trasferii a Roma. Guardando i film da spettatore mi innamorai ancora di più del cinema e mi convinsi che quella doveva essere la mia strada. Cominciai come assistente del regista Pasquale Festa Campanile e fu davvero una grande fortuna

I remake di Fantozzi e di Yuppies

"Fantozzi? Quei film erano lezioni di cinema e di vita". Non c'è verso di rifare Fantozzi, nemmeno volendo perché: "Senza Paolo Villaggio non avrebbe più senso riprendere questo personaggio. Fantozzi, Filini… erano grandi e insostituibili". Di recente, dopo quello che è accaduto a Jerry Calà, nella puntata celebrativa di Domenica In si sono riuniti tutti i vecchi Yuppies. Oggi, c'è chi vorrebbe rifarlo. Lui accetterebbe di girare il remake di quel film che fu girato da Carlo Vanzina?

Dopo 40 anni dall’uscita del film bisognerebbe rivedere la sceneggiatura. Ezio accetterebbe? Bisogna capire cosa ne pensano gli altri protagonisti. E cosa ne pensa Aurelio De Laurentiis che ne era stato il produttore. Di sicuro sarebbe una bella scommessa. Sì, mi metterei in gioco.