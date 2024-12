video suggerito

Milly Carlucci su Ballando con le stelle: “L’edizione della resilienza. Mariotto? Un fulmine a ciel sereno” Milly Carlucci intervistata da Chi commenta le ultime vicende di Ballando con le stelle. Il programma da lei condotto nelle ultime settimane è stato colpito da imprevisti e colpi di scena: “Questa è l’edizione della resistenza”, il commento prima di rompere il silenzio su Guillermo Mariotto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Milly Carlucci in una lunga intervista al settimanale Chi commenta le ultime vicende legate al programma da lei condotto, Ballando con le stelle, in onda il sabato sera su Rai 1. Dopo gli infortuni, l'addio di Angelo Madonia e l'improvvisa uscita di Guillermo Mariotto durante la diretta, la conduttrice ha commentato: "Questa è l'edizione della resistenza". Si è detta "stanchissima, perché sono umana" ma quanto accaduto "è stato entusiasmante": "Di fronte alle difficoltà, ti sale l'adrenalina".

Le parole di Milly Carlucci sull'edizione in corso di Ballando con le stelle

"Questa è l'edizione della resistenza a oltranza contro tutto e tutti gli imprevisti, gli infortuni, le svolte della vita. Ogni concorrente ha superato i propri limiti, pervaso dal sacro fuoco dell'arte": così Milly Carlucci ha commentato a Chi l'edizione in corso di Ballando con le stelle che quasi ogni giorno riserva sorprese e colpi di scena. Una catena di incidenti e imprevisti si sono susseguiti e la conduttrice si è detta essere "la sopravvissuta" dell'edizione: "Il mio scopo era rimanere in piedi perché quando hai il fuoco dentro, devi correre in avanti". Alla vigilia della prima puntata senza Angelo Madonia e con la novità dell'infortunio del suo sostituto, Samuel Peron, Milly Carlucci si è sentita come "un naufrago che vedeva da lontano la barca dei soccorsi". "Quel pomeriggio non lo dimenticherò mai. Nel giro di poche ore si sono infortunati Peron e Nina Zilli. Così ho preso Pasquale La Rocca e l'ho messo con la Pellegrini" ha continuato prima di descrivere l'ex nuotatrice "una vera campionessa" per come ha gestito la situazione. Su Sonia Bruganelli ha poi aggiunto: "Al di là del suo carattere e delle polemiche, è stata una combattente. Tanto di cappello di fronte a una donna che con tre costole rotte va avanti a ballare. Voglio rendere omaggio alla sua forza di volontà che la mette nel novero delle campionesse sportive".

Il commento sull'uscita di Guillermo Mariotto: "Un fulmine a ciel sereno"

Sull'improvvisa uscita di scena di Guillermo Mariotto durante la diretta dello scorso sabato, la conduttrice ha ammesso: "È stato un fulmine a ciel sereno". Il giudice, dopo l'accaduto, ha rotto il silenzio lunedì raccontando di essere andato via per "salvare una situazione di pericolo nella maison che dirigo". E Milly Carlucci, a tal proposito, ha raccontato il suo punto di vista: "Al principio abbiamo pensato a una "mariottata" teatrale. Dopo che ha abbracciato Amanda, è sparito con lei. Facevo cenni per capire dove fosse finito, e da dietro le quinte mi dicevano "È in zona interviste con Amanda, tornerà". Non si vedeva, poi mi hanno detto "Ha preso il motorino e se n'è andato". La conduttrice ha rivelato di aver pensato che si fosse sentito male, "ma non so ancora perché l'abbia fatto. Domenica ho riposato tutto il giorno, ho staccato. Gli ho lasciato il tempo per riprendersi", ha aggiunto. Il rapporto non si sarebbe incrinato dopo quanto accaduto, la Carlucci ha infine ammesso: "Ci vogliamo un bene immenso, sono la sua seconda mamma. E una mamma ti deve dire le cose come stanno".