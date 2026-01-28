Il marito di Mara Venier: “In fin di vita per un farmaco dimagrante, in ospedale tanti casi come il mio”

Nicola Carraro, 83 anni, rompe il silenzio sull’ultimo anno segnato dai ricoveri e da una grave pancreatite acuta. Le parole del produttore su Mara Venier: “Sono state la sua forza di volontà e la sua vicinanza che mi hanno fatto lottare”.

Nicola Carraro, 83 anni e marito di Mara Venier, ha deciso di raccontare i problemi di salute che lo hanno colpito nell'ultimo anno, portandolo a un passo dalla morte. Tra problemi alla schiena che lo hanno costretto sulla sedia a rotelle e una gravissima pancreatite acuta causata da un farmaco per perdere peso, il produttore ha vissuto il periodo più buio della sua vita, superato solo grazie alla prontezza e all'amore della conduttrice di Domenica In.

Il rischio di morire per un farmaco dimagrante

Il racconto di Nicola Carraro, affidato alle pagine del settimanale Chi, si concentra su un episodio drammatico legato a una cura prescritta per aiutarlo a camminare meglio perdendo qualche chilo. "Un medico mi aveva prescritto un farmaco per perdere peso, quel farmaco mi ha fatto venire la pancreatite acuta", ha spiegato l'editore, sottolineando la gravità della situazione vissuta in ospedale. "Il San Raffaele era pieno di casi così". Carraro ha rischiato seriamente di non farcela: "In ospedale dicono a Mara che sono in fin di vita. Avevo 40 di pressione, ma mi hanno salvato". Nonostante la gravità della diagnosi, il produttore ha affrontato tre settimane di ricovero con il supporto costante della moglie, che non lo ha lasciato solo un istante facendo la spola tra Milano e Roma.

Il calvario di Carraro era iniziato già nel 2025 con un grave problema alla colonna vertebrale: "Mi sono spaccato la schiena, sono finito sulla sedia a rotelle". Una situazione che sembrava senza uscita, risolta grazie all'intervento di Luca Zaia che ha indirizzato la coppia verso l'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Lì, grazie a un macchinario all'avanguardia, il professor Altin Stafa è riuscito nel miracolo: "Nel giro di dieci minuti mi rimette in piedi". Dopo quel successo, però, è arrivato il colpo della pancreatite che ha messo nuovamente tutto in discussione.

L'amore per Mara Venier: "È stata la sua forza a farmi lottare"

Oggi, in vista del suo 84esimo compleanno, Nicola Carraro parla di una vera e propria rinascita, possibile solo grazie alla presenza instancabile di Mara Venier. "Sono state la sua forza di volontà e la sua vicinanza che mi hanno fatto lottare", le parole. La loro storia, iniziata nel 2000 con una paparazzata che Carraro avrebbe voluto comprare pur di proteggere la loro privacy, si conferma oggi più solida che mai. Il compleanno che si appresta a festeggiare non è solo un traguardo anagrafico, ma la vittoria contro la malattia: "Ora questo compleanno lo farò in piedi".