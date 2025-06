video suggerito

Gué a Belve: “Con Fedez non ci siamo mai presi, fa soldi con il gossip mentre io mi faccio il cu*o” Guè a Belve nella puntata di martedì 3 giugno: “Con Fedez non ci siamo mai presi. Con intelligenza fa gossip, fa pubblicità, ma è opposto al mio modo di vivere. Tutti cerchiamo successo ma io non faccio soldi e successo per una relazione con una persona o perché metto mia figlia in mano. Io mi faccio un cu*o così”. E su dipendenze, droga e malavita: “Non le consiglio a nessuno, mi hanno rovinato”. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

Foto credit: Stefania Casellato

Guè su Fedez: "Non faccio soldi con il gossip, mi faccio il cu*o"

"Sono un buono, altrimenti non l’avrei preso in quel posto come tante volte è successo. Ho un animo gentile, attratto dall’oscurità", ha rivelato Guè, in precedenza noto come Guè Pequeno, vero nome Cosimo Fini. Con la sua etichetta ha lanciato Fedez che poi, nel suo percorso in autonomia, ha avuto un grande successo, ma non lo ha mai considerato un errore, sebbene con il noto cantante non sia mai scorso buon sangue: "È stata una delle tante cose importanti per il nostro genere. Tra noi non ci siamo mai presi, Fedez è un personaggio che fa qualcosa che è opposto del mio. Con intelligenza fa gossip, fa pubblicità, fa cose che non sono il mio", e ancora "se vedo una persona sempre nei gossip, che fa apposta a cadere in bici per far parlare di sé, non mi piace. Tutti cerchiamo successo ma io non faccio soldi e successo per una relazione con una persona o perché metto mia figlia in mano. Io mi faccio un cu*o così. Non vendo esclusive, è un altro mestiere”.

A proposito di droghe e dipendenze: "Conosco tanti cantanti della musica leggera, molto famosi, che sono peggio di noi rapper sul consumo smodato di droga. Io ho provato tutto, tranne alcune cose. Le dipendenze, la droga, la malavita sono un’esperienza che fanno parte della mia vita ma non lo consiglio a nessuno, è completamente distruttiva. A me ha rovinato la vita”.

Il sesso e le piattaforme: "Ho speso 5mila euro in qualche giorno"

Sul sesso Guè racconta di aver speso oltre 5 mila euro su una nota piattaforma: "Ci ho messo qualche giorno. Quelle piattaforme sono un po’ come i giochi d’azzardo”. Il rapper rivela anche di aver provocato un incendio: “Stavo fumando in un hotel, è successo un disastro. Con tanto di fuga”. La belvata della vita pare non sia stata la sua famosa masturbazione su internet: “Ma sono stato un precursore”, ha ironizzato.

Il gesto fatto a Geolier a Sanremo: "Non era per aiutarlo"

Guè a Fagnani rivela che il famoso gesto rivolto a Geolier sul palco di Sanremo non era come sui social lo hanno raccontato: “Sfato un mito, non era per aiutarlo. Noi abbiamo questa gestualità tra rapper. Senza sforzi mi hanno fatto uscire benissimo”.