Giusy Buscemi: “La Madonna è uno straordinario modello femminile: ama, soffre e perdona”

La protagonista di “Un passo dal cielo” pronta a tornare il 30 marzo su Rai1 racconta la sua fede in Dio e la sua devozione alla Madonna.

Giusy Buscemi è pronta a tornare nel ruolo dell'ispettore Manuela Nappi insieme a Enrico Ianniello, nei panni di suo fratello nonché vicequestore. La fiction sarà orfana di Daniele Liotti. In una intervista rilasciata a "Famiglia Cristiana", racconta la sua Fede: "Grazie alla famiglia e alla scelta di seguire Gesù ho scoperto la gioia di donare sé stessi agli altri".

Giusy Buscemi racconta che ha un taccuino sempre pieno di suggerimenti e spunti narrativi, soprattutto con la lista delle serie televisive da guardare per stare al passo quando si ritrova libera dal lavoro. Perché "con tre figli, è davvero difficile trovare del tempo libero". La bella siciliana di Mazara del Vallo è pronta a tornare con Un passo dal cielo e si racconta così con le novità stagionali: "La serie quest'anno si evolve ma la protagonista resta sempre la natura con i paesaggi mozzafiato delle Dolomiti".

La maternità? È uno sguardo diverso dal mondo. Quando diventi madre la tua vita ti appartiene di meno, perché un pezzo di te si trasferisce nei figli e quindi aumenta anche il senso di responsabilità. Se sogno ancora una famiglia con otto bambini? È una domanda che mi perseguita. C'è tempo per pensarci. Sogno di dare luce anche alla mia vita professionale. Avere tre figli, tutti piccoli, non è semplice. I miei genitori vivono in Sicilia, anche se posso permettermi di avere una baby-sitter che mi aiuta tutti i giorni.