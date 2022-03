Daniele Liotti lascia Un passo dal cielo: “Ci sarà un nuovo protagonista” Daniele Liotti ed Elena Sofia Ricci non saranno protagonisti delle fiction “Un passo dal cielo” e “Che Dio ci aiuti”, la conferma arriva da Maria Pia Ammirati, direttrice della serialità Rai.

A cura di Ilaria Costabile

Una vera e propria rivoluzione quella a cui si assiste in Rai nell'ambito delle fiction in programma per la prossima stagione televisiva. Tanti, infatti, sono i cambiamenti che sono stati annunciati anche dalla direttrice della serialità della tv pubblica, ovvero Maria Pia Ammirati, che ha confermato quelle che fino a poco tempo fa erano solo delle indiscrezioni in merito al futuro di grandi protagonisti delle fiction più note della rete ammiraglia. Dopo l'arrivederci di Terence Hill a Don Matteo, arriva un altro addio quello di Daniele Liotti al personaggio da lui interpretato in "Un passo dal cielo".

L'addio di Daniele Liotti

Nonostante siano fiction cardine della serialità Rai, ormai presenti in palinsesto da anni e che sono state già rinnovate nel tempo con piccoli cambiamenti nella trama e con l'arrivo di nuovi personaggi, anche quest'anno non mancheranno le novità. Lo annuncia Maria Pia Ammirati in un'intervista al mensile Tivù, dove dichiara apertamente che soprattutto due delle fiction più amata dal pubblico e foriere di ottimi dati d'ascolto di stagione in stagione, subiranno dei cambiamenti: "Che Dio ci aiuti e Un Passo dal Cielo verranno profondamente rinnovati. In entrambi i casi avremo infatti due nuovi protagonisti, che sostituiranno Elena Sofia Ricci e Daniele Liotti".

Anche Suor Angela non ci sarà

Non ci sarà Suor Angela, quindi, ma era una notizia che già circolava dalla fine della sesta stagione, dopo la quale l'attrice aveva dichiarato che non era certa di riprendere il suo ruolo, per poter abbracciare nuovi progetti e lo aveva anticipato anche Valeria Fabrizi in una recente intervista. Non ci sono notizie, però, su chi sarà protagonista delle nuove puntate, se ci sarà una sostituzione come nel caso di Raoul Bova e Terence Hill, lasciando aperto uno spiraglio ad un possibile ritorno, sebbene per "Un passo dal cielo" si può già ipotizzare che il personaggio di Enrico Iannello diventi ancor più centrale dal momento che dovrebbe anche dirigere alcuni episodi o che Giusy Buscemi, rientrata dalla scorsa stagione, possa diventare la nuova protagonista della storia.