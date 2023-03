Un passo dal cielo 7, anticipazioni seconda puntata del 6 aprile: Nathan si allea con Manuela Le anticipazioni della seconda puntata della fiction Un passo dal cielo 7, in onda giovedì 6 aprile su Rai1. Cosa succederà nel nuovo episodio della serie con Marco Rossetti e Giusy Buscemi, intitolato Altezze Diverse.

A cura di Daniela Seclì

Le anticipazioni della seconda puntata della fiction Un passo dal cielo 7, in onda giovedì 6 aprile alle ore 21:20 su Rai1. Il secondo episodio della fiction con Giusy Buscemi, Enrico Ianniello, Giorgio Marchesi, Marco Rossetti e Gianmarco Pozzoli, è intitolato Altezze diverse e vedrà Manuela Nappi indagare sulla misteriosa morte di una motociclista. La macabra vicenda, potrebbe essere legata alla morte di Roberta. Tra i sospettati anche Luciano Paron. Ecco tutte le anticipazioni della seconda puntata di Un passo dal cielo 7, in onda giovedì 6 aprile su Rai1.

Un passo dal cielo 7, anticipazioni seconda puntata del 6 aprile

Giovedì 6 aprile, andrà in onda su Rai1 la seconda puntata di Un passo dal cielo 7. Il secondo episodio è intitolato Altezze diverse. Al centro, un nuovo, intricato caso su cui indagare. Una giovane motociclista, infatti, viene trovata morta in un crepaccio. Manuela ha immediatamente un'intuizione. È convinta, infatti, che in qualche modo la tragica morte di questa donna, possa essere collegata all'incidente che ha portato al decesso la sua amica Roberta. Le indagini sembrano indicare un sospettato ben preciso: Luciano Paron.

Nathan aiuta Manuela nelle indagini

Nella seconda puntata di Un passo dal cielo 7, Manuela è impegnata nelle indagini sulla morte di una motociclista. Ad aiutarla, inaspettatamente, è Nathan che diventa suo alleato. Nappi, inoltre, si avvicina molto a Gregorio e gli assicura che farà tutto il possibile per scoprire la verità sulla morte di Roberta e ottenere finalmente giustizia. Per Carolina, c'è all'orizzonte un socio decisamente affascinante. Si tratta di Hans. Intanto, Vincenzo Nappi, seppure non intenzionalmente, innesca la gelosia della sua compagna. L'appuntamento con la seconda puntata di Un passo dal cielo 7 è giovedì 6 aprile alle ore 21:20 su Rai1.