Gigi D’Alessio: “Ho sempre pensato a costruire una famiglia, non sono mai stato un pu**aniere” Gigi D’Alessio racconta in un’intervista l’idea di realizzare un film sulla sua vita, ma si lascia andare anche a dichiarazioni sul suo privato, parlando dei suoi figli e delle sue storie d’amore.

A cura di Ilaria Costabile

In un'intervista rilasciata al Messaggero, Gigi D'Alessio si è raccontato parlando della sua carriera attorno dalla quale molto probabilmente nascerà anche un film, ma non sono mancati riferimenti anche al suo privato. Il cantante napoletano, infatti, papà di cinque figli ha riconosciuto di aver fatto degli errori con ognuno di loro, ma non rinnega niente di quello che ha fatto finora.

Il rapporto con i figli e l'amore

Cinque figli da tre donne diverse, è quanto è stato fatto notare a Gigi D'Alessio parlando d'amore e di sentimenti. Dopo il primo matrimonio, seguito dalla storia d'amore con Anna Tatangelo e infine dalla relazione con Denise Esposito, non si può dire che il cantante non abbia coltivato appieno il sentimento amoroso. A questo proposito, soprattutto in relazione ai suoi figli, dichiara:

Io ho sempre pensato a costruire una famiglia, e a fare tutto per farla andare avanti. Non sono mai stato un put**niere. Con i figli, come quasi tutti quelli della mia generazione, ho sbagliato. Se penso ai valori che mi hanno insegnato i miei genitori, ho fallito. Non sono riuscito a trasmetterli, li ho, li abbiamo, viziati

I suoi errori, però, non ricadono sulle sue relazioni passate, come dichiara apertamente: "Io non devo chiedere scusa a nessuno. Le storie d’amore iniziano e possono finire. Quando ci sono i figli, però, bisogna stare tranquilli e sereni, senza agitarsi".

Gigi D'Alessio parla del film sulla sua vita

Passando invece all'aspetto lavorativo, D'Alessio annuncia che sarebbe in cantiere un film sulla sua vita, che racconti i primi anni della sua carriera, fino al 1992, quando c'è stata una svolta significativa che nel tempo lo ha poi portato alla notorietà "È la mia storia, vera e pulita com’è" ha spiegato il cantante. Nonostante le critiche ricevute all'inizio del suo percorso artistico, Gigi D'Alessio ha trovato la forza di dimostrare che, invece, il suo talento avrebbe avuto il riscontro che meritava e il suo successo oltre che l'amore del pubblico ne sono la dimostrazione. Parlando, poi, di progetti futuri anche l'idea diventare direttore artistico del Festival di Sanremo, come in precedenza ha fatto Claudio Baglioni, non gli dispiacerebbe: