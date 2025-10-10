Elisabetta Canalis: “Rapporto conflittuale con il gossip. Mi sono data una calmata, in America per stare tranquilla”

Elisabetta Canalis si racconta. La showgirl ed ex velina di Striscia la Notizia ha parlato del suo rapporto con il gossip, di come abbia imparato a sottrarsi alla luce dei riflettori e dell'insegnamento che dà a sua figlia, Skyler Eva, perché impari a lasciarsi scivolare addosso le cattiverie che legge sui social e a non farsi ferire dagli hater.

Il rapporto conflittuale con il gossip poi la decisione di infischiarsene. Elisabetta Canalis, in una lettera pubblicata sul settimanale Chi in occasione del trentesimo anniversario della rivista, ha parlato di come si relazionava al gossip nei primi anni della sua carriera: "Ho avuto un rapporto conflittuale con il gossip, fino a quando, a un certo punto, ho deciso di non prendermela e di non dargli troppo peso". Ha deciso di non leggere neanche i commenti che la riguardano. La sua vita è a Los Angeles e ancora la diverte quando va a fare la spesa al supermercato e nota che i paparazzi la seguono: "Mi metto a ridere: con tutte le star che puoi incontrare ogni giorno da queste parti ti metti a seguire me? Diciamo anche che, negli anni, mi sono data una calmata". Ha evidenziato come abbia cambiato vita. Quando faceva la velina a Striscia la Notizia, la sua vita privata era perennemente sotto i riflettori. Poi si è trasferita in America: "Volevo stare più tranquilla e ci sono riuscita". Ritiene che il gossip da una parte possa contribuire ad accrescere la popolarità, ma dall'altra può anche distruggere la carriera.

Come insegna alla figlia Skyler Eva a non lasciarsi ferire dagli hater. Elisabetta Canalis ha precisato di usare i social solo per lavoro o per parlare delle campagne benefiche che le stanno a cuore. Non mancano, ovviamente, foto in costume perché "la bellezza, la forma fisica, fanno parte del mio lavoro, della mia immagine. Ma la mia vita è un'altra, non è quella che espongo sui social". Anche a sua figlia insegna a prendere le giuste distanze dai commenti più spiacevoli: