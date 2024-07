Elisabetta Canalis: “Ho conosciuto Diletta Leotta per lavoro, siamo amiche e non prova invidia”

video suggerito

Elisabetta Canalis è impegnata nel programma Tilt, quiz musicale di Enrico Papi. Il conduttore l'ha convinta così: "Ha mentito dicendo che era una cosa tranquilla… non puoi dirgli di no, ti coinvolge con il suo entusiasmo". Intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni racconta la sua esperienza nello show, parla della sua vita in America e rivela alcuni aspetti del suo legame con la figlia Skyler e con Diletta Leotta, una delle sue più care amiche.

Elisabetta Canalis: "Devo cucinare tantissimo per mangiare sano in America"

Elisabetta Canalis abita a Los Angeles con la figlia Skyler. La showgirl rivela che in America cucina tantissimo, un modo per mangiare sano: "La mia vita lì è molto casalinga, faccio da mangiare per mia figlia e per gli amici. Sono una delle poche donne che viene mandata a fare il barbecue che negli Stati Uniti è un vero culto maschile. Sono più brava di qualunque uomo!". Sul rapporto con la figlia rivela: "Ora siamo nel periodo in cui si veste come me, si mette le mie cose anche se le sono grandi. Pure lei fa sport, hockey, ed è entrata in una vera squadra a Los Angeles, i LA Lions". A unirle è anche l'amore per i cani: "Ne abbiamo adottati tre. Faccio volontariato in un canile, ma è dura vedere così tanti trovatelli".

Elisabetta Canalis: "Diletta Leotta è sempre gentile con tutti, mi trovo bene con lei"

Elisabetta Canalis è stata tra gli invitati al matrimonio dell'anno, quello dell'amica Diletta Leotta con il portiere del Newcastle Loris Karius. Tra le due c'è un forte legame di amicizia, un rapporto nato grazie a questioni lavorative. La showgirl rivela di provare molta stima per lei: "Quando sono a Milano ci vediamo. Diletta Leotta è amica delle donne e non prova invidia, è sempre gentile con tutti. Mi trovo bene con lei, è ironica e scherza senza problemi su ogni cosa".