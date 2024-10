video suggerito

Costantino Vitagliano: “Io peggio di Francesco Totti, le ho tradite tutte inclusa Alessandra Pierelli” Costantino Vitagliano, ospite de La volta buona, ha parlato della sua vita privata. Ha ammesso candidamente di avere tradito tutte le sue ex fidanzate. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

15 CONDIVISIONI condividi chiudi

Costantino Vitagliano è stato ospite della puntata de La volta buona trasmessa giovedì 31 ottobre. L'ex tronista e modello ha partecipato a un dibattito sui tradimenti. Ha ammesso candidamente di avere tradito tutte le sue fidanzate. Non risparmiò neanche Alessandra Pierelli, sua scelta a Uomini e Donne. Carmen Russo, presente in studio, non è sembrata sorpresa: "Costantino è sempre stato un grande traditore".

Costantino Vitagliano ha tradito Alessandra Pierelli

Costantino Vitagliano, nel corso della puntata de La volta buona trasmessa giovedì 31 ottobre ha ammesso: "Ho tradito sempre. Può darsi che non le abbia mai amate". Il discorso, poi, si è spostato su Alessandra Pierelli, sua scelta a Uomini e Donne, con la quale ha vissuto una relazione decisamente mediatica che si è protratta dal 2004 al 2005. Anche in quel caso non è stato fedele: "Se ho mai tradito Alessandra Pierelli? Salve, domanda di riserva?". Ed è scoppiato a ridere. Carmen Russo ha precisato: "Costantino è sempre stato un grande traditore. È più forte di lui".

Il paragone con Francesco Totti

Caterina Balivo ha continuato a indagare sul passato sentimentale di Costantino Vitagliano: "Ci sono stati dei mesi in cui non hai tradito Alessandra?". Ma lui ha spiegato che se non lo ha fatto è perché non ne ha avuto il tempo: "Non ne avevo il tempo può darsi. Come te lo devo dire per essere educato, non avevo il tempo materiale per farlo però ero tentato". E ha continuato: "Se lei scoprì il tradimento? Era palese. Tutte le volte in cui andavo in un programma mi usciva qualche foto". La conduttrice gli ha chiesto: "Come Totti?". Costantino non ha avuto dubbi: "Peggio. Se lei stava zitta o diceva due più due fa quattro? Molte volte veniva accettato". Carmen Russo ha ribadito: "Ma si sapeva, per Costantino è una prassi". L'ex tronista si è definito una vittima e la showgirl ha concluso: "Vittima di se stesso".