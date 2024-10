Clarissa Burt: “Mio padre violento, spinse mia madre giù dalle scale quando era incinta di me”

video suggerito

Clarissa Burt è stata la prima eliminata della nuova edizione del Grande Fratello. L'attrice e modella, intervistata dal settimanale Chi, racconta la sua esperienza all'interno della Casa e ricorda il grande amore per Massimo Troisi: "Non sono stata accanto a lui quando stava male, è un brutto scherzo della vita". E a proposito di uomini che l'hanno colpita all'interno del reality, rivela: "Se avessi 30 anni di meno direi Javier, perché è dolce come Massimo, carino, riservato, premuroso, elegante, un bel ragazzo, ha tutto". Sul suo passato, rivela: "Quando ancora mia mamma era incinta di me, mio padre la fece cadere dalle scale e le disse: ‘Piangi, str…a, spero che perdi la bambina!‘".

Clarissa Burt sull'eliminazione dal Grande Fratello: "Quando sono uscita si sono dispiaciuti, è una vittoria"

Clariss Burt non ha vissuto in modo negativo l'eliminazione dal Grande Fratello, considerando come una vittoria la reazione che hanno avuto alcuni concorrenti: "Alcuni si sono messi a piangere e anche Javier si è commosso quando mi ha detto: ‘Non avevo motivi per nominarti, volevo solo salvare gli amici con cui condivido le giornate'. Iago mi ha confidato: ‘Per me sei la più bella persona che sta qui dentro‘". All'interno del reality ha sempre adottato un atteggiamento diplomatico ma a farla indispettire sono state le dinamiche tra Yulia e Jessica: "La loro situazione stava logorando tutti" e i dissapori tra Iago e Lorenzo: "Mi sono detta che la vita della Casa non fa per me".

"Mio padre era molto violento, sono scappata insieme a mia madre e mia sorella"

Clarissa Burt non ha un passato semplice alle spalle. "Mio padre era violento, al punto che, nel 1977, ho preso mia mamma e mia sorella e siamo andate via. Quando ancora mia mamma era incinta di me, mio padre la fece cadere dalle scale e le disse: ‘Piangi, str…a, spero che perdi la bambina!' – racconta l'attrice – Il mio approccio alla vita è stato questo, e non ero ancora venuta al mondo. Così è nata la persona che sono e per questo sono paladina e avvocatessa per le donne affinché non vivano rapporti tossici". Massimo Troisi è stato il suo grande amore, la loro relazione è durata tre anni ma nonostante si siano lasciati "il sentimento non finisce".

"Il rimpianto più grande della mia vita è che lui, prima di morire, nell'estate del 1994, mi aveva cercato. Ero sempre in viaggio, stavo negli Usa e, quando ho acceso il telefono e ho visto i messaggi, era troppo tardi – confessa Clarissa Burt – Era sul set del Postino e, il fatto che non ci sono stata quando stava male, è un brutto scherzo della vita. Se fossi tornata in tempo, magari…lui era testardo, per curarsi aveva bisogno di sostegno, e io non c'ero". Alla domanda su chi sia il più affascinante nella Casa risponde Javier, descrivendolo come un uomo carino, riservato, premuroso ed elegante e aggiungendo che le ricorda Massimo: "Se avessi 30 anni di meno direi lui".